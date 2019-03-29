Праздник Теплый Алексей 2019: что нельзя делать и как привлечь счастье и суженого

29 марта 2019, 12:12

Главред выяснил главные традиции дня.

Праздник Теплый Алексей: что нельзя делать / Фото из открытых источников

30 марта – в День святого Алексия, человека Божия – православные чтят память преподобного Алексия. Также 30 марта отмечаются именины у Алексеев по церковному календарю.

По народным приметам, нельзя шить на Теплого Алексея, а еще стирать и вязать. Однако церковных запретов на рукоделие для этого дня нет: церковь не одобряет лишь тку работу, которую делают вместо похода в храм или молитвы – после богослужения трудится (особенно на благо других людей) можно. Подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать.

Более того, практически все народные традиции на Теплого Алексея – так или иначе связаны с трудом.

Праздник Теплый Алексей: что нельзя делать

Если в доме есть маленький ребенок, то молодые родители в этот день ни в коем случае не одалживают в долг: ни денег, ни соль, ни хлеб – считается, что так можно отдать счастливую судьбу своего ребенка.

Теплый Алексей: традиции

В южных областях, где уже тепло и сошел снег, на Теплого Алексея выносят на улицу пчелиные ульи. При этом пчел заговаривают, чтобы те других хозяев не искали: окропляя их освященной на Сретение водой, приговаривают: "Теплый Алексей выпускает пчел на весну". После молятся, чтобы Бог ниспослал хорошее лето и добрый урожай меда.

Читайте такжеКогда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака ЗодиакаТакже на улицу выносят приготовленный для посадки картофель – для закаливания. Начинают сеять ячмень и овес. Чинят огородный и садовый инвентарь.

Мужчины на Теплого Алексея старались непременно сходить на рыбалку и охоту, ведь этот день считается крайне удачным для таких занятий. Рыбаки верят, что сплетенная и впервые использованная на Алексея сеть потом будет приносить хороший улов весь год.

Более того, есть поверье, что на Теплого Алексея щуку можно поймать голыми руками. Вот только, если это сделать, больше рыбак уже ничего в этот год не выловит путного.

Вообще щука – это рыба дня. Говорят, что именно 30 марта она хвостом разбивает лед, а еще – выбрасывает икру.

Что касается птиц, то на Теплого Алексея следят за овсянками и журавлями. Считается, что овсянка в этот день первый раз в году поет, и кто услышит ее первую песенку – тот весь год будет веселым.

Читайте такжеПасха 2019: какие выходные ждут украинцевА журавли как раз возвращаются из теплых краев. Так как гнезда приносит дому счастье, то их старались привлечь: дети бросали на землю перед ними красный пояс или платок и выкрикивали: "Журавли, журавли, я вам перейду дорогу!" либо "Колесом, колесом – над красным поясом!".

Из деревьев особо отличалась в этот день береза: из собранного на Теплого Алексея березового сока делали узвар с пряностями и медом. Его пили за праздничным ужином, чтобы набраться сил и быть круглый год здоровым. А из березовых почек делали заживляющие бальзамы и лекарства от ревматизма.

Теплый Алексей: приметы для женщин

Мы уже упоминали аистов, но тут стоит описать еще одну примету, связанную с этими пташками и действующую исключительно для прекрасного пола. Считается, что девушка на Теплого Алексея встретит аиста – ей нужно быстренько упасть или присесть. Тогда вскоре перед ней встанет суженый.

Еще один способ приблизить свое замужество – подарить на Теплого Алексея нищему рубашку, которую вышивали заранее. После такого дара, поговаривали, сватов недолго ждать осталось.

А чтобы определить, каким будет будущий муж – вечером со старой ивы выламывали веточку. Делать это надо с закрытыми глазами. Если ветка ровная и длинная, то будущий супруг будет стройным и высоким.

Затем эту веточку освящали и старались коснуться ею приглянувшегося парня.

Есть и бытовые приметы на Теплого Алексея. К примеру, талой в этот день водой в старину было принято стирать и мыть в ней голову: считалось, что белье после такой стирки будет крепким и прочным, а волосы – здоровыми и меньше выпадать.

И, конечно, был целый ритуал на Теплого Алексея для призыва весны. Женщины, молодые и старые, вместе с детворой выходили с полотном в поле, кланялись на все стороны и, дойдя до востока, приговаривали: "Вот тебе, весна-мать, новая обновка!" Затем полотно расстилали, на него клали пирог и уходили. Считалось, после такого обряда непременно будет отличный урожай льна и конопли.

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