Чувствуют друг друга по запаху: доказано, что алкоголики создают самые крепкие семьи

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В Бристольском университете ученые узнали, что у пар, злоупотребляющих алкоголем, самые крепкие браки.

Как сообщает Корреспондент, исследователи изучили биологические данные 47 тысяч пар и узнали, что у пьющих мужчин и женщин чаще попадаются разнообразные варианты гена ADH1B. Именно этот ген влияет на выбор человека во время поиска спутника жизни.

У людей с алкоголизмом отдельный ген или их группа изменяются. Поэтому у пьющих людей генетические наборы будут более похожи, а это делает их более "привлекательными" друг для друга.

Именно генетическая схожесть делает пары алкоголиков более совместимыми в быту тогда как людям без изменения гена ADH1B будет значительно сложнее общаться с пьющим человеком.

Ранее группа ученых из Королевского университета Белфаста (Северная Ирландия) установила, что те люди, которые употребляют не более одной стандартной порции алкоголя (10 граммов в пересчете на чистый спирт) в день, меньше всего рискуют "получить" злокачественные опухоли.