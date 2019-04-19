Ученые нашли в бороде мужчин больше микробов, чем в шерсти собак

Бородатые мужчины / ВладТайм

По мнению ученых, в бороде больше микробов, чем в шерсти собак. Чтобы определить и сравнить количество бактерий, исследователи собрали образцы из шерсти и рта 30 собак различных пород и образцы микробиоты с бороды и рта в 18 мужчин.

Как пишет Daily Mail, у всех мужчин уровень бактериальной нагрузки был выше, чем у собак. В возрасте от 18 до 76 лет все бородатые мужчины, задействованные в эксперименте, имели высокий уровень микроорганизмов в бороде. Только в 23 из 30 собак были повышены эти показатели.

У мужчин с бородой обнаружили большее количество опасных для здоровья бактерий, чем в шерсти собак. Такие патогены нашлись в 7 из 18 мужчин и у 4 из 30 животных.

Целью исследования было определить, есть ли риск, что люди могут заразиться от собаки через МРТ-сканер, если его будут использовать ветеринары.

Ранее сообщалось, что американские биологи создали микроба-шпиона, способного записывать информацию о событиях в собственную ДНК и передавать ее "потомкам".