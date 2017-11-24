Ученые научились следить за организмом через микробов-шпионов и ДНК

Американские биологи создали микроба-шпиона, способного записывать информацию о событиях в собственную ДНК и передавать ее "потомкам". Ученые рассказали о своем изобретении в журнале Science.

Им удалось усовершенствовать обычную кишечную палочку и сделать ее сверхустойчивой к любым изменениям и процессам.

"Пока наши микробы могут одновременно записывать сразу три сигнала разных типов на протяжении многих дней. Сейчас мы размышляем над тем, что подобным образом можно наблюдать и за биомаркерами, которые присутствуют в организме больных или здоровых людей", — рассказал Харрис Ванг (Harris Wang) из университета Колумбии в Нью-Йорке.

Ученые давно пытались использовать ДНК для хранения информации. Американским биологам удалось совершить прорыв и изобрести своеобразные бактериальный "антивирус". С помощью системы CRISPR/Cas можно последовательно записывать информацию в ДНК микробов, используя молекулы как флешку или диктофон.

Опыты показали, что после проникновения в организм, модифицированные микробы могут записывать информацию 8-10 дней. После этого в их ДНК возникают непоправимые ошибки. Биологи планируют заняться разработкой более продвинутых версий микробов-шпионов. Предполагается, что их можно будет использовать как медицинские сенсоры, детекторы различных отравляющих или радиоактивных веществ.

Ранее американские ученые из Мичиганского университета обнаружили продукт, способствующий похудению. Оказалось, что благодаря пряностям можно эффективно избавиться от лишних килограммов.