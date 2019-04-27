Привітання з Великоднем 2019 – листівки та тексти

Главред зібрав найкращі привітання з Великоднем на словах та в картинках.
Привітання з Великоднем 2019 православні відсилають один одному вже завтра, 28 квітня.
Главред обрав найкращі привітання з Великоднем – бабусі, коханій, подрузі, мамі тощо. Ще быльше вітань з Пасхою – у наших матеріалах Прикольні та християнські привітання з Великоднем – листівки та тексти та Поздравления с Пасхой 2019 – яркие открытки и душевные пожелания.
Привітання з Великоднем у прозі, віршах, смс
Проміння чисте
Падає з небес
Вітаємо з Великоднем –
Христос воскрес!
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Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням. Світла і добра, благополуччя і процвітання, віри і любові вам. Миру і щастя вашому дому, вам та вашим рідним і близьким. Христос Воскрес!
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З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
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Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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Вітаємо Вас зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе Вам лише благі вісті, нехай Ваше серце наповниться радістю, хай віра допомагає Вам долати труднощі.
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Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Христос Воскрес!
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Велика Пасха — свято всіх християн. У такий святковий день хочеться побажати добра, здоров’я, миру, процвітання всім. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється затишком, теплом, щастям, благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. З Святом Пасхи!