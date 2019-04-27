Поздравления с Пасхой 2019 – яркие открытки и душевные пожелания

Главред собрал душевные поздравления с наступающей Пасхой, а также чудные открытки.
Православную Пасху 2019 – Великдень 2019 – Украина отмечает 28 апреля.
Ранее Главред разобрался, что святят на Пасху, а что нельзя вносить в храм. Мы также узнали погоду на Пасху 2019.
В сегодняшнем материале Главред собрал лучшие поздравления с наступающей Пасхой, а также чудные открытки.
Поздравления с наступающей Пасхой
С наступающей Пасхой божественной
Поздравляю я вас от души.
И желаю, чтоб в мире и радости
Жили долго и счастливы вы.
Бережет пусть вас ангел-хранитель,
Ограждая от бед и невзгод.
В сердце каждого будет Спаситель
И спокойствие в дом принесет.
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В наступающий праздник Пасхи желаем Вам здоровья, света, огромного счастья, мудрости и радости, чтобы в жизни случались чудеса и в душе всегда жила вера в лучшее. Чтоб в Вашем доме царили любовь и счастье.
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3 смс - 183 символа:
С наступающей Пасхой! Пусть все ожидания сбудутся и не разочаруют! Тепла в доме, любви ближних, друзей настоящих, что никогда не предадут, здоровья крепкого и долгой счастливой жизни!
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3 смс - 176 символов:
Вот грядет святая Пасха,
Благодать сойдет с небес,
Пожелаю жить прекрасно
В окружении чудес.
Чтоб Иисус своей рукою
Все недуги исцелил,
Добротою и любовью
Нас навеки наградил!
Поздравления с Пасхой смс: поздравление с Пасхой короткое
Христос Воскрес. Я поздравляю тебя с Пасхой и от чистого сердца хочу пожелать освободить свою душу от тревог, обид и печалей, стать добрее, увидеть этот мир по-новому, полюбить свою жизнь еще сильней. Здоровья тебе и простого человеческого счастья.
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1 смс - 70 символов:
С праздником Пасхи,
Счастья, добра,
Жизни прекрасной,
Здоровья, тепла.
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2 смс - 120 символов:
В день Пасхи — счастья и достатка,
Прекрасных, мягких куличей,
В душе спокойствия, порядка
И много светлых, добрых дней.
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2 смс - 118 символов:
Христос воскрес! Вас поздравляю!
Пускай же счастье в дом придет.
Пусть теплоту, любовь, заботу
С собою Пасха принесет.
Поздравления с Пасхой в стихах
Друг другу скажем мы:
"Христос воскрес!"
Пусть свыше снизойдет
Благословение небес.
Пусть Пасха чудо сотворит
На радость добрым людям,
Пускай у каждого в семье
Любовь и счастье будет!
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Пусть удача идет впереди,
Дарит мир только яркие краски,
Пусть ничто не стоит на пути
В светлый праздник божественной Пасхи!
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Пусть божественная Пасха
Придет с добром в твой светлый дом,
Пусть Бог раскрасит яркой краской
Все то, что видишь ты кругом!
Здоровье, радость, счастья много
Желаю в праздник этот чистый!
Пускай твой путь, твою дорогу
Освещает свет лучистый!
Поздравления с Пасхой в прозе
Поздравляю со светлой Пасхой! Желаю тебе много чудес и восхищений, огромного счастья в твоей семье и мирного светлого блага. Здоровья тебе, безграничной любви, неиссякаемого достатка и процветания.
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Поздравляю с Пасхой! А заодно с весной и надеждой – пусть пожелания твои вознесутся до голубых небес. Два великих слова – Христос Воскрес!
Привітання з Великоднем
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
- Христос Воскрес!
- Воістину воскрес!
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Хай милосердям всіх освятить Бог! Всі заздрощі й зневіри минають. Зустрічайте весну з Великоднем у серці та без жодної тривоги! Христос Воскрес!
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Сьогодні, виявляється, єдиний день у році, коли яйця можна не берегти. Але це не означає, що не потрібно берегти все інше! Христос Воскрес!
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Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!
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Щиро вітаю Вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю Вам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя. Христос Воскрес!