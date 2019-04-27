Поздравления с Пасхой 2019 – яркие открытки и душевные пожелания

Православную Пасху 2019 – Великдень 2019 – Украина отмечает 28 апреля.

Ранее Главред разобрался, что святят на Пасху, а что нельзя вносить в храм. Мы также узнали погоду на Пасху 2019.

В сегодняшнем материале Главред собрал лучшие поздравления с наступающей Пасхой, а также чудные открытки.

Поздравления с наступающей Пасхой

С наступающей Пасхой божественной

Поздравляю я вас от души.

И желаю, чтоб в мире и радости

Жили долго и счастливы вы.

Бережет пусть вас ангел-хранитель,

Ограждая от бед и невзгод.

В сердце каждого будет Спаситель

И спокойствие в дом принесет.

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В наступающий праздник Пасхи желаем Вам здоровья, света, огромного счастья, мудрости и радости, чтобы в жизни случались чудеса и в душе всегда жила вера в лучшее. Чтоб в Вашем доме царили любовь и счастье.

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3 смс - 183 символа:

С наступающей Пасхой! Пусть все ожидания сбудутся и не разочаруют! Тепла в доме, любви ближних, друзей настоящих, что никогда не предадут, здоровья крепкого и долгой счастливой жизни!

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3 смс - 176 символов:

Вот грядет святая Пасха,

Благодать сойдет с небес,

Пожелаю жить прекрасно

В окружении чудес.

Чтоб Иисус своей рукою

Все недуги исцелил,

Добротою и любовью

Нас навеки наградил!

Поздравления с Пасхой смс: поздравление с Пасхой короткое

Христос Воскрес. Я поздравляю тебя с Пасхой и от чистого сердца хочу пожелать освободить свою душу от тревог, обид и печалей, стать добрее, увидеть этот мир по-новому, полюбить свою жизнь еще сильней. Здоровья тебе и простого человеческого счастья.

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1 смс - 70 символов:

С праздником Пасхи,

Счастья, добра,

Жизни прекрасной,

Здоровья, тепла.

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2 смс - 120 символов:

В день Пасхи — счастья и достатка,

Прекрасных, мягких куличей,

В душе спокойствия, порядка

И много светлых, добрых дней.

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2 смс - 118 символов:

Христос воскрес! Вас поздравляю!

Пускай же счастье в дом придет.

Пусть теплоту, любовь, заботу

С собою Пасха принесет.

Поздравления с Пасхой в стихах

Друг другу скажем мы:

"Христос воскрес!"

Пусть свыше снизойдет

Благословение небес.

Пусть Пасха чудо сотворит

На радость добрым людям,

Пускай у каждого в семье

Любовь и счастье будет!

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Пусть удача идет впереди,

Дарит мир только яркие краски,

Пусть ничто не стоит на пути

В светлый праздник божественной Пасхи!

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Пусть божественная Пасха

Придет с добром в твой светлый дом,

Пусть Бог раскрасит яркой краской

Все то, что видишь ты кругом!

Здоровье, радость, счастья много

Желаю в праздник этот чистый!

Пускай твой путь, твою дорогу

Освещает свет лучистый!

Поздравления с Пасхой в прозе

Поздравляю со светлой Пасхой! Желаю тебе много чудес и восхищений, огромного счастья в твоей семье и мирного светлого блага. Здоровья тебе, безграничной любви, неиссякаемого достатка и процветания.

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Поздравляю с Пасхой! А заодно с весной и надеждой – пусть пожелания твои вознесутся до голубых небес. Два великих слова – Христос Воскрес!

Привітання з Великоднем

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

- Христос Воскрес!

- Воістину воскрес!

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Хай милосердям всіх освятить Бог! Всі заздрощі й зневіри минають. Зустрічайте весну з Великоднем у серці та без жодної тривоги! Христос Воскрес!

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Сьогодні, виявляється, єдиний день у році, коли яйця можна не берегти. Але це не означає, що не потрібно берегти все інше! Христос Воскрес!

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Хай лине увись передзвін великодній,

І кличе молитва душу в політ!

Хай зійдуть на землю щедроти Господні

І крила розгорне оновлений світ!

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Щиро вітаю Вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю Вам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя. Христос Воскрес!