Разгон градусов: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра и на Пасху

Какой будет погода в Украине на Пасху / 1zoom.ru

Погода в Украине на завтра, 24 апреля, будет довольно жаркой, как для весны. Ожидается до +15-22 градусов.

Прогноз погоды в Украине формирует антициклон, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Над нами сейчас антициклон, много солнца и "двадцатки" температурные. Лишь немного чиркает влажной облачностью по Прикарпатью. Завтра в Украине будет еще теплее", – отметила она.

Погода в Украине 24 апреля будет сухой и солнечной, уточнила она.

Читайте такжеСюрприз после Пасхи: синоптик предупредил о грозах и новой волне похолодания"Солнце, особенно апрельское, разгоняет градусы, и они несутся временами даже за пределы прогноза. Заморозки отступают", – написала синоптик у себя в Facebook.

Погода в Киеве 24 апреля ожидается сухой, солнечной и теплой – около 20 градусов.

Погода в Украине на Пасху 2019 будет местами дождливой и прохладной. Так, в ночь на воскресенье дожди и местами грозы прогнозируются на западе страны, днем 28 апреля дождливо и облачно станет также в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

При этом на западе Украины днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусы. Зато на остальной территории останется тепло.

"Этот прогноз – предварительный, возможны уточнения", – уточнила Диденко.

Напомним, погода в Украине на Страстной неделе 2019 будет теплой, причем по мере приближения Пасхи 2019 тепло будет набирать обороты.

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Ранее синоптик рассказал о погоде до лета. В частности, на Пасху в Украине ожидается три волны похолодания.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.