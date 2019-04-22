Важная неделя: синоптик рассказала о погоде в Украине до Пасхи 2019

Синоптик рассказала о погоде в Украине до Пасхи 2019 / 1zoom.ru

Погода в Украине 23 апреля будет солнечной, но очень ветреной: местами хорошенько поштормит, предупреждает синоптик Наталья Диденко.

За солнце сказать спасибо украинцы должны антициклону Leonore. Температура поднимется до +12-17 градусов.

"23 апреля на западе Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений. Заморозки отступают, разве ближайшей ночью местами в западных областях есть вероятность небольших", – уточнила Диденко.

Погода в Украине на Страстной неделе 2019 будет теплой, причем по мере приближения Пасхи 2019 тепло будет набирать обороты – столбики термометров будут достигать и превышать +20 градусов.

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Ранее синоптик рассказал о погоде до лета. В частности, на Пасху в Украине ожидается три волны похолодания.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.