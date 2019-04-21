Пасхальная корзина: что святят на Пасху, а что нельзя вносить в храм

Принято святить на Пасху, в частности, пасхальные яйца и паски / 1zoom.ru

До Пасхи осталось совсем немного времени — в 2019 году Воскресение Христово будут отмечать 28 апреля, и все чаще ставят вопросы — что принято святить на Пасху, что положить в пасхальную корзину и как украсить пасхальную корзину?

Главред решил разобраться, что можно святить на Пасху и как украсить пасхальную корзину.

Одними из главных символов Пасхи являются пасхальное яйцо — крашенка — и пасхальный хлеб — паска (в России праздничный хлеб на Воскресение Христово называют кулич), именно эти продукты нужно обязательно положить в пасхальную корзину.

Пасхальная корзина: что должно быть

Паска (кулич), на которой есть крест и буквы "ХВ", которые расшифровываются в фразу Христос Воскрес;

Крашенки красного цвета;

В пасхальной корзине должны быть свечи, их ставят в макушки пасок (куличей), а поджигают во время освящения.

Пасхальная корзина: что святят на Пасху из продуктов

Из продуктов святят на Пасху, в частности, мясо, но есть один нюанс — мясо нельзя вносить в храм. В некоторых областях Украины принято святить на Пасху хрен и соль. Хрен считается символом здоровья и долголетия, а соль — изобилия.

Что нельзя святить на Пасху

В пасхальной корзине не должно быть никакого алкоголя, в том числе и церковного вина — кагора, поскольку на Пасху не читают молитву на освящение вина;

Нельзя святить на Пасху и воду, поскольку на этот праздник не читают молитву на освящение воды;

Нельзя святить на Пасху и кровяную колбасу (кровянку), поскольку Библия запрещает православным употреблять в пищу кровь;

Нельзя святить на Пасху деньги и украшения.

Пасхальная корзина: что положить

В пасхальную корзину можно положить те продукты, которые принято святить на Пасху, а также рушник или полотенце.

Как украсить корзину на Пасху

Ответ на вопрос, как украсить пасхальную корзину, уже дали ряд умельцев в Сети — в частности, можно использовать для декора искусственные цветы и разноцветные ленты. Также для украшения пасхальной корзины можно использовать белую ленту и бижутерию.

Ранее Главред собрал обалденные рецепты куличей — решил объяснить, как готовить кулич заварной пасхальный и венский кулич. Также были опубликованы рецепты кружевного кулича — краффин — и итальянского кулича — Панеттоне.