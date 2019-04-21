Пасхальная корзина: что святят на Пасху, а что нельзя вносить в храм

На Пасху можно святить не только крашанки, но и соль, и хрен.
До Пасхи осталось совсем немного времени — в 2019 году Воскресение Христово будут отмечать 28 апреля, и все чаще ставят вопросы — что принято святить на Пасху, что положить в пасхальную корзину и как украсить пасхальную корзину?
Главред решил разобраться, что можно святить на Пасху и как украсить пасхальную корзину.
Одними из главных символов Пасхи являются пасхальное яйцо — крашенка — и пасхальный хлеб — паска (в России праздничный хлеб на Воскресение Христово называют кулич), именно эти продукты нужно обязательно положить в пасхальную корзину.
Пасхальная корзина: что должно быть
Паска (кулич), на которой есть крест и буквы "ХВ", которые расшифровываются в фразу Христос Воскрес;
Крашенки красного цвета;
В пасхальной корзине должны быть свечи, их ставят в макушки пасок (куличей), а поджигают во время освящения.
Пасхальная корзина: что святят на Пасху из продуктов
Из продуктов святят на Пасху, в частности, мясо, но есть один нюанс — мясо нельзя вносить в храм. В некоторых областях Украины принято святить на Пасху хрен и соль. Хрен считается символом здоровья и долголетия, а соль — изобилия.
Что нельзя святить на Пасху
В пасхальной корзине не должно быть никакого алкоголя, в том числе и церковного вина — кагора, поскольку на Пасху не читают молитву на освящение вина;
Нельзя святить на Пасху и воду, поскольку на этот праздник не читают молитву на освящение воды;
Нельзя святить на Пасху и кровяную колбасу (кровянку), поскольку Библия запрещает православным употреблять в пищу кровь;
Нельзя святить на Пасху деньги и украшения.
Пасхальная корзина: что положить
В пасхальную корзину можно положить те продукты, которые принято святить на Пасху, а также рушник или полотенце.
Как украсить корзину на Пасху
Ответ на вопрос, как украсить пасхальную корзину, уже дали ряд умельцев в Сети — в частности, можно использовать для декора искусственные цветы и разноцветные ленты.Также для украшения пасхальной корзины можно использовать белую ленту и бижутерию.
Ранее Главред собрал обалденные рецепты куличей — решил объяснить, как готовить кулич заварной пасхальный и венский кулич. Также были опубликованы рецепты кружевного кулича — краффин — и итальянского кулича — Панеттоне.