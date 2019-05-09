Трогательные поздравления с Днем Победы – открытки и тексты на русском и украинском

Главред подобрал лучшие поздравления с 9 Мая в прозе и стихах-смс, а также в картинках на украинском и русском языке.
9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне – это великий праздник сразу нескольких поколений.
Ранее Главред уже подобрал лучшие поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, смс и в картинках – в нашем материале Душевные поздравления с Днем Победы – тексты и открытки.
Мы также писали о 8 и 9 Мая – когда выходной, а когда украинцам на работу по правилам 2019 года.
А синоптик рассказал, какой будет погода 9 мая в Украине: подробнее о погоде на неделю читайте в нашем материале Xerxes, снег и температурные контрасты: какой будет погода всю неделю и на День Победы.
Поздравления с Днем Победы короткие
2 смс - 130 символов:
Победа нам досталась тяжело,
И горечь той беды на век осталась,
Желаю всем, чтоб счастливо жилось,
И никогда война не повторялась!
***
День Победы достался нам стараниями и усилиями миллионов людей. Так пусть же война не касается будущих поколений, а жизнь наполняется обычными радостями: искренностью близких людей, верной дружбой и неподкупной любовью!
***
2 смс - 111 символов:
С Днем Победы поздравляю!
И добра во всем желаю.
Жизнь пусть будет светлой, чистой,
Мирной, радостью искристой.
***
Поздравляем с Днем Победы! Мы уважаем Вас, преклоняемся перед Вами! Живите долго и пусть никогда не повторятся ужасы тех дней для ваших потомков!
***
2 смс - 93 символа:
С Днем Победы поздравляю,
Хочу мира пожелать,
И всем детям на планете
Никогда войны не знать.
***
Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме, ведь вечное стремление народа к миру, свободе, лучшей жизни непобедимо.
***
2 смс - 102 символа:
Поздравляю с Днем Победы!
Прочь умчатся пускай беды.
Счастья, мира и тепла,
Жизнь спокойной чтоб была.
З Днем Перемоги: привітання в прозі
Вітаю з великим святом Перемоги! Бажаю не знати горя та бід, жити у мирі, злагоді та добробуті!
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З Днем Перемоги! Нехай буде мир на Землі, нехай буде лад у твоїй родині, нехай буде радість зі сльозами на очах за браву перемогу, нехай буде щастя в твоєму серці.
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Великий день Перемоги — залишив відбиток на століття. За тих, хто воював, ми щиро пишаємося, дякуємо в сльозах і зберігати вічну пам’ять. Нехай навколо процвітає мир, спокій, дружба, єдність. З Днем Перемоги!
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З Днем Перемоги! Мирна весна нагадає нам про бої та військову славу. Щастя, миру, радості, добра я бажаю людям і державі!
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З Днем Великої Перемоги, ветерани! Перемога, яку Ви здобули поважна й шанована. Здоров'я Вам і Вашим рідним, нехай мирне небо стане назавжди символом для всіх.
Привітання із Днем Перемоги 9 Травня у віршах
Біля братських могил
Не рідшає стрій
Кличе Вічний вогонь.
Плин років не порушить...
Хоча знову поменшало
Срібних сивин,
В серці пам'ять живе,
Зігріваючи душі.
***
Вклоняємося Вічному вогню,
Вклоняємось доземно всім солдатам,
Що міряли дороги крізь війну,
Щоб нам сьогодні мріяти й кохати.
***
Уклін найнижчий, до самої землі,
Дай Бог вам, ветерани, довгих років!
***
Які шляхи! Які дороги
Пройшли ви!.. Шана на віки!
Спасибі вам за Перемогу,
Шановні наші вояки!
Сучасні вірші до Дня Перемоги
За Батьківщину у боях вмирали
Однаково — дорослі і малі...
За довгі роки ще не розшукали
Усіх могил солдатських на землі.
Розкидані вони у чистім полі,
Десь при дорозі, у розмай-траві...
Могил отих не обминай ніколи:
Поховані у них — для нас живі!
Там сплять навічно воїни-солдати,
Чиїсь батьки, чиїсь брати й сини,
Їм не судилось весен зустрічати,
Тих, що стрічаєш ти після війни.
Там сплять твої ровесники-орлята:
Тепер уже були б із них орли!
Схилися ж над могилами солдатів,
Що у боях за тебе полягли.
М. Познанська
***
І живуть у пам’яті народу
Його вірні дочки і сини,
Ті, що не вернулися з походів
Грізної, великої війни.
Їх життя, їх помисли високі,
Котрим не судилось розцвісти,
Закликають мир ясний і спокій,
Як зіницю ока, берегти.
В. Симоненко
Вірш про війну до сліз
***
Знову ранок травневий
Білим квітом кружляє,
Ніжний килим зелений
Розстеляє до ніг.
Вітер шепче вітання
І приносить зітхання:
"Знов поменшало стежок
Від воєнних доріг".
Хоч рідіють колони –
Кличуть друзі далекі,
Та порожнім не буде
Ваше місце в строю.
***
Коли закінчиться війна розжарена від бомб земля –
воскресне.
Ти знімеш з себе автомат, герою,
бронежилет і …
І не секрет для всіх тепер ти –
великий воїн і солдат…
Все знову буде добре, брат,
не буде більше рвати "Град"
над головою
і тільки хлопці,
що у ряд…
від куль, снарядів і гранат…
ніколи не прийдуть назад…
Живи, живи,
герой й солдат,
за всіх, хто не прийшов назад
з святих і вічних…
І та земля, що прийняла
до себе хлопців – тепер також
свята, свята – на всі століття і віка…
Все знову буде добре, брат,
не буде більше рвати "Град"
над головою
і тільки хлопці,
що у ряд…
від куль, снарядів і гранат…
ніколи не прийдуть назад…
А ти живи, живи,
герой і брат,
великий воїн і солдат –
за всіх, хто не прийшов назад
з війни, з безодні
живи, живи –
на цій землі – святій і рідній Україні…
В. Невідомська