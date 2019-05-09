Трогательные поздравления с Днем Победы – открытки и тексты на русском и украинском

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне – это великий праздник сразу нескольких поколений.

Ранее Главред уже подобрал лучшие поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, смс и в картинках – в нашем материале Душевные поздравления с Днем Победы – тексты и открытки.

Мы также писали о 8 и 9 Мая – когда выходной, а когда украинцам на работу по правилам 2019 года.

А синоптик рассказал, какой будет погода 9 мая в Украине: подробнее о погоде на неделю читайте в нашем материале Xerxes, снег и температурные контрасты: какой будет погода всю неделю и на День Победы.

Поздравления с Днем Победы короткие

2 смс - 130 символов:

Победа нам досталась тяжело,

И горечь той беды на век осталась,

Желаю всем, чтоб счастливо жилось,

И никогда война не повторялась!

***

День Победы достался нам стараниями и усилиями миллионов людей. Так пусть же война не касается будущих поколений, а жизнь наполняется обычными радостями: искренностью близких людей, верной дружбой и неподкупной любовью!

***

2 смс - 111 символов:

С Днем Победы поздравляю!

И добра во всем желаю.

Жизнь пусть будет светлой, чистой,

Мирной, радостью искристой.

***

Поздравляем с Днем Победы! Мы уважаем Вас, преклоняемся перед Вами! Живите долго и пусть никогда не повторятся ужасы тех дней для ваших потомков!

***

2 смс - 93 символа:

С Днем Победы поздравляю,

Хочу мира пожелать,

И всем детям на планете

Никогда войны не знать.

***

Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме, ведь вечное стремление народа к миру, свободе, лучшей жизни непобедимо.

***

2 смс - 102 символа:

Поздравляю с Днем Победы!

Прочь умчатся пускай беды.

Счастья, мира и тепла,

Жизнь спокойной чтоб была.

З Днем Перемоги: привітання в прозі

Вітаю з великим святом Перемоги! Бажаю не знати горя та бід, жити у мирі, злагоді та добробуті!

***

З Днем Перемоги! Нехай буде мир на Землі, нехай буде лад у твоїй родині, нехай буде радість зі сльозами на очах за браву перемогу, нехай буде щастя в твоєму серці.

***

Великий день Перемоги — залишив відбиток на століття. За тих, хто воював, ми щиро пишаємося, дякуємо в сльозах і зберігати вічну пам’ять. Нехай навколо процвітає мир, спокій, дружба, єдність. З Днем Перемоги!

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З Днем Перемоги! Мирна весна нагадає нам про бої та військову славу. Щастя, миру, радості, добра я бажаю людям і державі!

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З Днем Великої Перемоги, ветерани! Перемога, яку Ви здобули поважна й шанована. Здоров'я Вам і Вашим рідним, нехай мирне небо стане назавжди символом для всіх.

Привітання із Днем Перемоги 9 Травня у віршах

Біля братських могил

Не рідшає стрій

Кличе Вічний вогонь.

Плин років не порушить...

Хоча знову поменшало

Срібних сивин,

В серці пам'ять живе,

Зігріваючи душі.

***

Вклоняємося Вічному вогню,

Вклоняємось доземно всім солдатам,

Що міряли дороги крізь війну,

Щоб нам сьогодні мріяти й кохати.

***

Уклін найнижчий, до самої землі,

Дай Бог вам, ветерани, довгих років!

***

Які шляхи! Які дороги

Пройшли ви!.. Шана на віки!

Спасибі вам за Перемогу,

Шановні наші вояки!

Сучасні вірші до Дня Перемоги

За Батьківщину у боях вмирали

Однаково — дорослі і малі...

За довгі роки ще не розшукали

Усіх могил солдатських на землі.

Розкидані вони у чистім полі,

Десь при дорозі, у розмай-траві...

Могил отих не обминай ніколи:

Поховані у них — для нас живі!

Там сплять навічно воїни-солдати,

Чиїсь батьки, чиїсь брати й сини,

Їм не судилось весен зустрічати,

Тих, що стрічаєш ти після війни.

Там сплять твої ровесники-орлята:

Тепер уже були б із них орли!

Схилися ж над могилами солдатів,

Що у боях за тебе полягли.

М. Познанська

***

І живуть у пам’яті народу

Його вірні дочки і сини,

Ті, що не вернулися з походів

Грізної, великої війни.

Їх життя, їх помисли високі,

Котрим не судилось розцвісти,

Закликають мир ясний і спокій,

Як зіницю ока, берегти.

В. Симоненко

Вірш про війну до сліз

***

Знову ранок травневий

Білим квітом кружляє,

Ніжний килим зелений

Розстеляє до ніг.

Вітер шепче вітання

І приносить зітхання:

"Знов поменшало стежок

Від воєнних доріг".

Хоч рідіють колони –

Кличуть друзі далекі,

Та порожнім не буде

Ваше місце в строю.

***

Коли закінчиться війна розжарена від бомб земля –

воскресне.

Ти знімеш з себе автомат, герою,

бронежилет і …

І не секрет для всіх тепер ти –

великий воїн і солдат…

Все знову буде добре, брат,

не буде більше рвати "Град"

над головою

і тільки хлопці,

що у ряд…

від куль, снарядів і гранат…

ніколи не прийдуть назад…

Живи, живи,

герой й солдат,

за всіх, хто не прийшов назад

з святих і вічних…

І та земля, що прийняла

до себе хлопців – тепер також

свята, свята – на всі століття і віка…

Все знову буде добре, брат,

не буде більше рвати "Град"

над головою

і тільки хлопці,

що у ряд…

від куль, снарядів і гранат…

ніколи не прийдуть назад…

А ти живи, живи,

герой і брат,

великий воїн і солдат –

за всіх, хто не прийшов назад

з війни, з безодні

живи, живи –

на цій землі – святій і рідній Україні…

В. Невідомська