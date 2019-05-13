Понедельник, 13-е: что делать и чего опасаться

В мае у нас выпал единственный в 2019 году понедельник, 13.

Мало того, что понедельник сам по себе, как люди заверяют, день нелегкий, так еще и дата на него выпала какая-то нехорошая – как есть чертова дюжина.

Число 13: суеверия

У итальянцев – так еще с Древнего Рима повелось – число 13, наоборот, считается счастливым. Но большинство других стран данное убеждение не разделяет.

По одной из версий корни бед идут из математических расчетов: число 13 в математике появилось позднее своих собратьев. Сначала люди очень долго пользовались двенадцатиричной системой исчисления: год делили на 12 месяцев, сутки – на 12 часов и т.д. И число 12 – как венец всего – долго считалось счастливым. Соответственно, все что всех – то излишне и, как все неизвестное, страшно.

Про другие теории читайте в нашем материале Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей.

Как церковь относится к числу 13

Число 13 еще называют чертова дюжина (мол, 13 – число дьявола), а к чертям церковь относится крайне отрицательно.

Читайте такжеИнаугурация Зеленского: когда состоится и какие есть приметы на этот случайК тому же в старину люди даже верили, что если в одном месте собралась компания из 13 человек, то одного из них ждет смерть. А истоки у этого поверья – как раз библейские: именно 13 человек собралось на Тайной вечере – Иисус и 12 апостолов. Причем как раз тринадцатый – Иуда – и оказался предателем.

Так что, на первый взгляд, церковь должна относиться к числу 13 отрицательно. Однако любой современный священник скажет призовет вас не верить в суеверия – а верить в Бога, и что, мол, испытания человеку посылаются свыше, дабы укрепить его веру или воздать ему по делам его – а никак не исходя из дат в календаре и прочей нумерологической конспирологии.

Понедельник, 13: приметы

По народным приметам, чтобы понедельник, 13 прошел благополучно, нужно:

помолиться Божьей Матери – считается, что именно Дева Мария быстрее всего отзывается на призывы верующих в этот день;

заняться водными процедурами, организовать себе массаж – это поможет укрепить здоровье в целом;

заняться уходом за домашними растениями – их энергетика защитит от негативного влияния дня;

попить травяных чаев и настоев – эта рекомендация вытекает из предыдущих двух;

плакать – считается, что слезы в понедельник принесут не только облегчение, но и избавление от любых проблем.

В общем и целом, такой день отлично подходит для домашних дел и семейного общения – а вот публичных мероприятий лучше избегать.

К слову, считается, что любую негативную энергетику дня можно нейтрализовать добрыми поступками на благо других людей. Так что в этот день перевести старую черную кошку через дорогу – это на счастье :)

Еще одна хорошая примета в этот день – чихнуть: считается, что это к неожиданному, но приятному подарку.

Также можно посещать стоматолога: все манипуляции с зубами пройдут успешно.

Понедельник, 13: что нельзя делать

Считается, что в этот день нужно постараться:

не начинать новых дел – удачи в них не будет;

отправляться в дальнюю дорогу – по аналогии с предыдущим пунктом: неудачная будет поездка;

занимать в долг – иначе потом вся неделя пройдет в пустых и неудачных тратах (по некоторым версиям – и весь месяц);

говорить о ведьмах и прочую нечисть поминать – мол, так можно их накликать, и те явятся ночью и нашлют кошмары.

Некоторые уверяют, что нельзя менять постель в понедельник – почему это делать нельзя, мы выяснить так и не смогли. Наоборот, в старину постель меняли как раз по понедельникам, чтобы к субботе успело просохнуть. А именно суббота для смены постельного белья считалась самым удачным днем: мол, в семье гармония будет.

13 мая 2019: гороскоп

К 13 мая Венера сойдется в благоприятном аспекте с Марсом, рассказал Главреду астролог Влад Росс. И такое положение планет продлится до 16-го числа.

12-16 мая – прекрасный период для заключения брака и оформления партнерства. К тому же, в эти дни сложится благоприятный аспект планет к Плутону, что означает рост, преображение, счастье, а также удачные покупки. Подробнее читайте в нашем материале Гороскоп на май-2019: каким знакам Зодиака повезет, а каких ждет катастрофа.