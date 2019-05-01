Гороскоп на май-2019: каким знакам Зодиака повезет, а каких ждет катастрофа

Астролог Влад Росс прогнозирует май, похожий на триллер

Гороскоп на май-2019 по дням

Май будет похож на супер-захватывающий триллер, в котором главные события будут разворачиваться в личных отношениях. Последний месяц весны будет насыщен любовными романами, интригами и переживаниями.

Однако следует уточнить, что первая декада мая будет не очень благоприятной в этом отношении – скорее, этот период правильнее назвать драмой, поскольку в эти дни будут весьма сложные личные взаимоотношения. Но уже с 12 мая все пойдет на лад, и в любовных делах все будет великолепно.

1-4 мая сложится очень жесткий квадрат между Меркурием (планетой поездок и взаимоотношений с обществом) и Плутоном (планета катастроф), поэтому в эти дни не стоит отправляться в какие-либо поездки и путешествия. Майские праздники лучше провести дома, потому что высока вероятность непредвиденных и нехороших ситуаций. В частности, в состоянии алкогольного опьянения можно кому-то нанести ножевые ранения. Однако возможны и разные другие неблагоприятные ситуации. Так что лучше отказаться от поездок и дальних перелетов.

Читайте такжеЗолотые горы: астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака в мае светит целое состояниеХотя 3 мая будет весьма благоприятным днем для ведения судебных разбирательств и решения судебных дел. Этот день будет удачным для того, чтобы подавать иски, привлекать к ответу обидчиков, поскольку, в целом, будут хорошо идти юридические дела.

5 мая нас ждет весьма напряженное новолуние, и с этого момента Марс будет находиться в оппозиции к Юпитеру. Это значит, что могут возникать большие разногласия, острые споры, могут складываться непримиримые отношения, в результате чего возможны даже расставания.

В этот день возможны весьма неожиданные события в Верховной Раде. Ведь Юпитер – это еще и планета власти. Потому 5 мая могут разгореться большие разногласия в обществе.

С 6 мая Меркурий перейдет в зодиакальный знак Тельца, а Телец – это всегда деньги, финансы. Поэтому возможны ссоры и споры, связанные с подобными вопросами. В эти дни вы можете планировать какие-то инвестиции, но не проводить непосредственно операций, то есть не вкладывать деньги ни во что. Особенно с 5 по 8 мая – это время будет связано со спорами, расторжением партнерства, дележкой имущества, расставаниями и даже драками.

9-11 мая сложится жесткий квадрат между Венерой и Плутоном, поэтому все, что будет куплено в эти дни, будет испорчено или разрушено. Категорически противопоказано покупать в эти дни драгоценности и ювелирные изделия: бриллианты, серьги и т.д., потому что они могут быстро "уйти" от вас – их легко будет потерять. Также в этот период лучше не покупать квартир, домов и земельных участков, поскольку они не оправдают возлагаемых на них надежд, и все это окажется тратой денег впустую.

Помимо всего прочего, эти дни будут отмечены высокой опасностью налоговых проверок, каких-то наездов и гоп-стопов. Критически опасные ситуации возможны в банках – крайне высока опасность ограблений.

В целом, с 9 по 11 мая настоятельно рекомендую не ввязываться ни в какие аферы и не вкладываться в дела, сулящие быстрое обогащение.

Однако уже с 12 мая ситуация переменится – начнется роскошный период.

12-16 мая – Венера сойдется в благоприятном аспекте с Марсом, что сулит успех в любви и браке. Хоть в народе и говорят, что нельзя браки заключать в мае – всю жизнь будешь маяться, звезды утверждают обратное. 12-16 мая будут замечательным временем, благоприятным для заключения брака и оформления партнерства. В любом случае, очереди в загсе будут меньше, чем обычно.

Читайте такжеВоскреснуть из пепла: астролог оценил шансы Порошенко вновь стать президентом УкраиныК тому же, в эти дни сложится благоприятный аспект планет к Плутону, что означает рост, преображение, счастье, а также удачные покупки. Особенно удачные покупки будут возможны с 15 мая, когда Венера войдет в знак Тельца. Поэтому до 15 числа лучше воздержаться от крупных и важных покупок, то после – все покупки будут удачны.

Кроме того, вхождение Венеры в знак Тельца обеспечит хорошую урожайность. Потому в этом году можете не торопиться с посадкой корнеплодов и работой в огороде – все и так будет хорошо плодоносить. Подчеркиваю, особенно это касается клубней и всего того, что растет под землей. Огород в этом году принесет бо́льший урожай и успех, чем обычно.

С 17 по 25 мая нас ждет блестящее соединение Солнца и Меркурия. В это время прекрасно будут складываться дальние поездки, путешествия, переговоры, коммерческие дела и прочие "купи-продай, поехали в Китай". Отличное время для "челноков".

К тому же, этот благодатный период совпадет с полнолунием 19 мая. Этот день станет точкой больших энергий. Это отличное время для того, чтобы начать изучение иностранных языков. Также время отлично подходит для общения, знакомств в интернете – сайты знакомств могут подарить общение с людьми, с которыми сложатся отношения с перспективой.

Кроме того, 19 мая возможен творческий прорыв, причем в нескольких важных направлениях сразу, которые человек все откладывал. Можно будет решить старые проблемы и распутать клубок неразрешенных противоречий. Все будет гармонично.

Особенно блестяще эта ситуация будет проигрываться 21 мая, когда Меркурий переходит в знак Близнецов, то есть планета войдет в свою обитель, что принесет массу новых перспективных идей. Все идеи, которые с этого дня и до конца месяца будут приходить, будут иметь все шансы реализоваться, принести успех и открыть новые перспективы.

Читайте такжеХодоки налево: астрологи назвали склонные к адюльтеру знаки ЗодиакаПомимо всего прочего, это будет отличное время для отдыха, в частности, поездок на острова (например, на Бали), в горы и Европу. Это будет лучшее время в месяце, когда можно будет ощутить гармонию и единение с природой. В это время вы сможете ощутить абсолютно все краски природы.

26-28 мая – интересное время, когда будут возможны высокие чувства, намерения и творчество. Эти дни также могут помочь получить популярность, поскольку это будет хорошее время для рекламных акций, кампаний и презентаций. Одним словом, лучшее время, чтобы заявить о себе в обществе.

Единственное, на что хочу обратить внимание – 28 мая Луна будет без курса. Это следует учитывать и не назначать на этот день важных мероприятий, которые будут способны определить многое на будущее. Например, на этот день собираются назначить инаугурацию президента. Я категорически против, этого ни в коем случае нельзя делать. 28 мая – в этом году самая ужасная дата, которую только можно придумать для такого события.

29-31 мая будет сохраняться высокая опасность ДТП, несчастных случаев и сложных ситуаций в дороге. Также возможны критические ситуации с близкими и родными. Это будет далеко не самое лучшее время, чтобы рисковать.

Подытоживая прогноз на май, хочу отметить, что первая декада месяца будет не самой благоприятной, а вот вторая и третья – порадуют, они будут просто великолепны, особенно в плане творчества, идей и новых возможностей, торговли, изысков и путешествий.

Влад Росс / Главред

Гороскоп на май для всех знаков Зодиака

Счастливчиками мая станут следующие знаки Зодиака:

Гороскоп Телец

Представители этого знака станут главными счастливчиками месяца. Перед ними в мае откроется масса возможностей, их ждет множество новых проектов, а также возможна удачная финансовая реализация. Вообще, в плане финансов у Тельцов в мае все будет в порядке. Плюс – Уран будет и дальше продолжать менять жизнь представителей этого знака: вероятно большое переустройство, очень много энергии и творчества; возможна счастливая любовь, счастье в браке и отношениях. Тельцов будет ждать финансовая удача. Возможен также удачный переход на новую работу. У Тельцов в этом месяце все будет на мази.

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Гороскоп Скорпион

Скорпионам в мае будет везти во многом, особенно – в бизнес-партнерстве и взаимоотношениях с обществом. Рекомендую представителям этого знака в мае презентовать, рекламировать и популяризовать себя – это даст хорошие результаты и во многом поможет им. Также у Скорпионов в этот период возможны заключения деловых контрактов и завязывание новых финансовых взаимоотношений.

Гороскоп Водолей

Очень благоприятная ситуация в мае сложится у Водолеев, особенно – в делах, связанных с недвижимостью. Водолеям в последний месяц весны стоит, не откладывая и не раздумывая, покупать недвижимость, землю и приобретать что-то для дома – все это приумножит семейное счастье в доме Водолеев. Представителей этого знака также ждут благоприятные знакомства, в частности, они могут встретить своего избранника (или избранницу). В мае также возможны удачные финансовые планы и проекты.

Гороскоп Лев

Львов в мае ждут грандиозные амурные дела, любовь, счастье и перспективные отношения. Их ждут дальние поездки и путешествия. Если Львы собираются эмигрировать, то май – однозначно подходящий период. В их жизни очень вероятно изменение местожительства. Кроме того, Львов ждет продвижение в общественной деятельности и карьере. Им удастся избежать сложных ситуаций, и они с легкостью сумеют решить юридические вопросы в свою пользу.

Знаки зодиака - фатальные невезунчики месяца:

Гороскоп Рак

Ракам будет не везти больше всего. В их зодиакальный знак во второй половине месяца войдет Марс, что будет значить ломание судьбы и повышенную травмоопасность. У Раков будут возможные самые неблагоприятные и опасные для них ситуации: например, шел-шел по улице – сломал ногу, или кирпич на голову упадал... Крайне высокая травмоопасность! Кроме того, у Раков возможны разрушительные взаимоотношения в семье, браке, потому возрастет опасность развода. Также возможна потеря земельного участка и махинации, связанные с покупкой недвижимости.

Гороскоп Козерог

У Козерогов в мае возможно жесткое противостояние другим, высокая конфликтность, трудности в коммуникации. Козерогам лучше воздержаться от поездок в другие страны, поскольку там их непременно будут ждать большие проблемы со взаимопониманием. Лучше представителям этого знака не метаться и никуда не ездить, а оставаться в Украине, в том месте, где они живут.

Гороскоп Весы

Представителей этого знака тоже ждет сложный период. Весы рискуют в мае разругаться с мужем (или женой), вплоть до развода. Потому им лучше все воспринимать спокойнее. Также Весов могут ждать несчастные случае, связанные с химическими веществами или водой. У Весов большая угроза утоплений, потому им нужно быть очень осторожными на водоемах! Также у Весов могут возникать противоречия с коллегами и начальством, потому на работе следует быть весьма внимательными.

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Гороскоп Овен

Над Овнами в мае нависнет серьезная угроза неожиданно обанкротиться, прогореть. Овны – это, как правило, рискованные люди. Вот и в этом месяце они могут задумать какое-то дело, но результат их не порадует, все получится с точностью до наоборот. Так что май для Овнов будет сложным, с крутыми поворотами событий месяцем, прежде всего – в плане финансовых и денежных дел. Овнам лучше не рисковать. Кроме того, у представителей этого знака Зодиака возможны различные неожиданные ситуации с соседями и родственниками: они могут разругаться, серьезно поспорить или просто утратить взаимопонимание.

Нейтральные по фарту знаки Зодиака:

Гороскоп Рыбы

Рыб в мае ждет благоприятная ситуация в амурных делах. У них замечательно сложатся поездки на острова, в дальние страны и различные приключения. В таких поездках Рыбы могут встретить жениха-иностранца (или невесту). У Рыб возможны благоприятные ситуации и происшествия вблизи водоемов, поскольку планета Нептун будет проходить по знаку Рыб и образовывать различные благоприятные аспекты. Май – это хорошее время для представителей этого знака, когда будут возникать дополнительные источники дохода, особенно во второй половине месяца. Но в первой половине месяца Рыбы могут разругаться с любимым (или любимой). К тому же, в знак Рыб войдет Черная Луна, а это значит, что Рыбы могут узнать об изменах своей второй половинки или какую-то другую неприятную информацию о своем партнере. Одним словом, Рыбам стоит быть на чеку – могут выявляться "скелеты в шкафу" у вашей половинки.

Гороскоп Дева

Дев могут ждать сложные отношения с деловыми партнерами, особенно в первой половине месяца. Их могут обманывать на деньги, кидать. Потому Девам следует быть крайне осторожными в финансовых делах. Во второй половине месяца возможны благоприятные качественные бизнес-контракты и сделки, а также хорошие взаимоотношения с учителями, преподавателями. Дев ждет очень благоприятное время для сдачи экзаменов, а также для роста в идеологической работе – можно очень удачно стать членом какой-то партии. Вторая половина месяца весьма благоприятна для Дев.

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Гороскоп Стрелец

Стрельцов могут ждать большие преобразования на работе, особенно в первой половине месяца. Возможны неожиданные ситуации и резкие повороты событий, которые принесут новые возможности финансового роста и роста благосостояния. Однако в конце мая у Стрельцов могут быть опасные поездки, поскольку Марс будет в восьмом секторе опасности. Потому нужно быть осторожными и полагаться на интуицию. Если вы чувствуете, что вам вдруг не хочется куда-то ехать, хотя билеты куплены, то лучше воздержаться от этой поездки и сдать билеты.

Гороскоп Близнецы

Похожая ситуация и у Близнецов. Первая половина месяца, пока в их знаке будет оставаться Марс, будет крайне сложной, с опасностью несчастных случаев в дороге и ДТП. Представителям этого знака крайне важно не садиться за руль, особенно в нетрезвом состоянии на майские праздники. К тому же, Близнецы легко могут разругаться и серьезно поспорить с коллегами. Однако во второй половине месяца ситуация порадует Близнецов – Марс покинет их знак, и тогда можно будет заключать коммерческие сделки, открывать новые дела. Особенно – когда Меркурий перейдет в зодиакальный знак Близнецы, а это будет в последней декаде месяца. В последней декаде Близнецам советую начинать новые бизнес-проекты. Дела будут хорошо идти у бизнесменов, удачно будут складываться деловые поездки, торговля, операции с недвижимостью и автомобилями.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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