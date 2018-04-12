Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей

12 апреля 2018, 20:13

"Главред" выяснил, какие приметы и суеверия связаны с пятницей, 13-м числом, и что делают в этот день.

  • Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей Фото из открытых источников
  • Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей Фото из открытых источников

Пятницу, 13-е, называют "ведьминым" днем. В народе говорят, что удача в этот день благоволит только магам, колдунам и гадалкам.

Следующая такая пятница в 2018 году ждет нас в июле.

Пятница, 13: история

Есть две наиболее распространенные версии, почему пятница 13-е – плохой день. Первая – "суеверная": пятница в старину сама по себе считалась днем неблагоприятным (наверно, в те времена еще не было пятидневной рабочей недели), а тут еще этот день совпадал с "несчастливым" числом 13.

К слову, предавший Христа Иуда был именно 13-м апостолом, а распяли Иисуса в пятницу.

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Вторая версия – "историческая". Именно в пятницу, 13-го, французский король Филипп IV решился арестовать членов ордена тамплиеров, включая все его верховное руководство. Случилось это в октябре 1307 года.

Членов ордена обвинили в ереси и богохульстве. После последовавшего процесса орден был распущен, а многих арестованных тамплиеров сначала жестоко пытали, а потом и вовсе казнили.

Спустя семь лет на острове Сите в Париже заживо сожгли последнего Великого магистра ордена Жака де Моле и Командора Нормандии Жофруа де Шарне. Предание гласит, что перед смертью де Моле проклял наблюдавшего за казнью короля и всю династию Капетингов.

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Впрочем, по-настоящему "модным" страх перед этим днем сделали культовые фильмы "Пятница, 13-е".

Пятница, 13: приметы и суеверия, или Что нельзя делать в пятницу, 13

Считается, что в этот день не стоит:

  • ложиться в больницу или на операцию – лечение не будет удачным, верят суеверные люди;
  • садиться за руль и отправляться в дальнюю дорогу – рискуете, мол, попасть в ДТП;
  • принимать слишком ответственные решения и одалживать крупные суммы денег;
  • искать работу или идти на собеседование – видимо, это как-то связно с предыдущим предостережением на счет ответственных решений;
  • мыться и стричь ногти – необъяснимо, но по-суеверному факт (стоит отметить, что немытым и нестриженным на собеседования действительно лучше не ходить);
  • уходя с работы в этот день нельзя оглядываться;
  • красить волосы в баклажанный и рыжий оттенки;
  • надевать одежду коричневого или рыжего цвета;
  • веселиться – можно накликать беду;
  • садить растения – иначе те не будут расти и плодоносить;
  • в пятницу, 13, нельзя употреблять слова "свинья" и "черт";
  • перед сном в ночь на пятницу, 13 запрещается долго смотреть в зеркало;
  • стоять под лестницей;
  • открывать дома зонт, попав под дождь;
  • если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного в ближайшее время.

Кроме того, в пятницу,13-го, настоятельно советуют остерегаться черных кошек и пустых ведер и не играть свадеб.

Что делают в пятницу, 13

Если человек верит в приметы, то ему следует избегать выше перечисленных запретов. Плюс придерживаться еще парочки рекомендаций:

  • так как в этот день хакеры часто отправляют по миру компьютерные вирусы, то стоит обновить антивирусы;
  • сходить в этот день в церковь, чтобы дурные предзнаменования не сбылись.

Пятница,13: защита

Люди "сведущие" называют как минимум три проверенных способа уберечь себя и своих близких от беды в пятницу, 13-го:

  • никому не рассказывать свои сны;
  • не брать и не давать деньги в долг в этот день;
  • не ссориться и не вступать в конфликты.

В старину в народе говорили, что именно в этот день ведьмы слетаются на шабаш и куражатся над людьми. Так что ночь на пятницу, 13-е лучше провести дома, где, как известно, и "стены берегут".

У кого пятница, 13 – счастливая

Испанские и португальские моряки считают пятницу 13-е благоприятным днем для начала плавания. И для этого тоже есть "историческое" объяснение: именно в пятницу Христофор Колумб начал свое плавание к берегам Америки.

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13 также является уважаемым числом среди евреев: когда-то Израиль был разделен на 13 частей.

В Древнем Египте число "13" символизировало благосклонность богов. А в Китае, Японии, Корее 13 остается счастливым числом и по сей день.

Пятница, 13: гадания

Пятница 13 издавна считалась очень благоприятным днем для гаданий. Например, на игральных костях: нужно загадать желание, бросить кости и посчитать количество точек. Четное число – ответ положительный. Нечетное – отрицательный.

Аналогично гадают по волосам. Задают важный вопрос и расчесываются деревянным гребнем. Если на гребне после расчесывания осталось четное число волосинок – то ответ положительный. Нечетное – отрицательный.

Еще одно гадание на пятницу, 13 – по книге. Нужно взять толстую книгу и задать интересующий вопрос. Думая об этом вопросе, наугад выбрать страницу и строчку в книге. А потом правильно расшифровать ответ, который там написан.

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приметы пятница суеверия 13
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