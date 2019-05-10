Привітання з днем народження – прикольні тексти та яскраві листівки

Главред підібрав привітання з днем народження мужчині, жінці, другу та родичам.
Обрати найкраще привітання з днем народження – це вже пів-подарунка. Адже головне – зуміти передати своє відношення до іменинника.
Тому Главред підібрав найчудовіші привітання з днем народження мужчині, жінці, другу та родичам – мамі та батьку, сестрі та брату, для кума тощо.
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Привітання з днем народження в прозі
У твій день народження щиро бажаю, щоб щастя життя йшло по колу, щоб будь-який кут в результаті ставав вершиною успіху і слави.
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Я тебе кохаю всім серцем і душею, мій рідний і дорогий чоловік! В День народження бажаю просто небувалих успіхів у нелегкій праці! Хай не буде форс-мажорів, а завжди все іде спокійно, зважено і прибуток перевищує твої найкращі побажання! Хай збудуться мрії — веселі, щасливі і добрі! Хай наша сім’я буде великою і щасливою, а ти — найкращим чоловіком і батьком, а також уважним і люблячим сином! Хай наш дім буде наповненим сміхом і радістю! Будь завжди здоровий, міцний та бадьорий!
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Вітаю з днем народження! Бажаю подорожувати країнами щастя, зустрічати світанки натхнення, радіти кожному дню, летіти до успіху, кохати усім серцем, долати будь-які труднощі, завжди знаходити своє місце під сонцем у цьому житті.
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Справжнього чоловіка вітаю з днем народження. Від усього серця бажаю міцного здоров’я, постійного благополуччя, доброго настрою та великих сил. Нехай у твоєму житті завжди сяє сонце радості та щастя, нехай поруч будуть підтримка рідних та повага друзів, нехай ніколи тебе не покине впевненість та бадьорість.
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Куме, я вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб у твоєму житті вдосталь було і здоров’я, і любові, і натхнення, і везіння, і радості, і можливостей. Нехай твої ноги самі ведуть тебе до успіху, нехай твої руки міцно тримають вдачу та ключ від щастя.
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Я б хотів зібрати в один букет всі квіти світу, щоб кинути їх сьогодні до твоїх ніг. Для мене завжди свято, коли ти поруч. З Днем народження, кохана!
***
Бажаю натхнення, успіху, любові, тепла, удачі, процвітання, реалізації планів і завжди піднесено-збудженого настрою.
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Привітання з днем народження у віршах
Щоб вам весело жилося
І хотілося й моглося.
Було де і було з ким,
Було як і було чим.
***
Я з днем народження вітаю
Та дуже щиро побажаю
Здоров’я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
Кохання, спокою, надії,
Щоби збулися Ваші мрії,
А ще достатку і тепла,
Благополуччя і добра.
***
З днем народження вітаю,
щастя, радості бажаю,
Не напитись, погуляти,
щирих друзів купу мати.
***
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Моя найкраща в світі мамо,
Вітаю щиро я тебе.
Хай день народження прекрасний
Тобі лиш щастя принесе.
За поміч дякую, кохана,
Твою підтримку, доброту.
Я довгих літ, чарівна мамо,
У Бога лиш тобі прошу.
***
Хай одяг буде від кутюр,
В кишенях – шелест від купюр,
Душа хай прагне авантюр,
А в амурних справах – лиш ажур!
***
Сьогодні день народження у Вас.
Хай щастя, наче сонце, заіскриться,
Все сказане хай буде в добрий час,
Хай радість Вам небачена насниться!
Хай довгим і щасливим буде вік,
Хай райдуга барвисто Вас чарує.
Ви з гарною душею чоловік,
За це життя Вас щедро обдарує!
***
Бажаю, щоб грошей на все вистачало,
Здоров’я ніколи щоб не підкачало,
До ранку гуляти, подовше поспати,
Щомісяця тачку нову купувати.
Ще мати рахунки у банках солідних,
Турботи і ласки від друзів та рідних,
Мандрівок по світу, курортів відпадних,
Відносин солодких, немов шоколадних.
Подалі хай зникнуть тривоги та сум,
Бажаю тобі в день народження, кум!
***
Ти бабусенько моя,
Така гарна, молода,
З Днем народження вітаю,
Від душі тобі бажаю:
Щастя, радощів, добра,
Щоб веселою була,
Щоб ніколи не хворіла,
Дітям, внукам щоб раділа!
Кожен ранок усміхалась,
І нічого не боялась,
Хай Господь допомагає,
Свою руку підставляє!
***
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Мій дідусь, ти просто диво,
Самий модний та крутий,
Хай побільше позитива
Буде на душі твоїй,
Та здоров’є буде кльовим,
Щоб в лікарню не ходить,
Натрій тільки причудовий,
Щоб до 200 років жить!