Привітання з днем народження – прикольні тексти та яскраві листівки

10 мая 2019, 04:35

Главред підібрав привітання з днем народження мужчині, жінці, другу та родичам.

  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest
  • Привітання з днем народження – картинки Pinterest

Обрати найкраще привітання з днем народження – це вже пів-подарунка. Адже головне – зуміти передати своє відношення до іменинника.

Тому Главред підібрав найчудовіші привітання з днем народження мужчині, жінці, другу та родичам – мамі та батьку, сестрі та брату, для кума тощо.

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Привітання з днем народження в прозі

У твій день народження щиро бажаю, щоб щастя життя йшло по колу, щоб будь-який кут в результаті ставав вершиною успіху і слави.

***

Я тебе кохаю всім серцем і душею, мій рідний і дорогий чоловік! В День народження бажаю просто небувалих успіхів у нелегкій праці! Хай не буде форс-мажорів, а завжди все іде спокійно, зважено і прибуток перевищує твої найкращі побажання! Хай збудуться мрії — веселі, щасливі і добрі! Хай наша сім’я буде великою і щасливою, а ти — найкращим чоловіком і батьком, а також уважним і люблячим сином! Хай наш дім буде наповненим сміхом і радістю! Будь завжди здоровий, міцний та бадьорий!

***

Вітаю з днем народження! Бажаю подорожувати країнами щастя, зустрічати світанки натхнення, радіти кожному дню, летіти до успіху, кохати усім серцем, долати будь-які труднощі, завжди знаходити своє місце під сонцем у цьому житті.

***

Справжнього чоловіка вітаю з днем народження. Від усього серця бажаю міцного здоров’я, постійного благополуччя, доброго настрою та великих сил. Нехай у твоєму житті завжди сяє сонце радості та щастя, нехай поруч будуть підтримка рідних та повага друзів, нехай ніколи тебе не покине впевненість та бадьорість.

***

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Куме, я вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб у твоєму житті вдосталь було і здоров’я, і любові, і натхнення, і везіння, і радості, і можливостей. Нехай твої ноги самі ведуть тебе до успіху, нехай твої руки міцно тримають вдачу та ключ від щастя.

***

Я б хотів зібрати в один букет всі квіти світу, щоб кинути їх сьогодні до твоїх ніг. Для мене завжди свято, коли ти поруч. З Днем народження, кохана!

***

Бажаю натхнення, успіху, любові, тепла, удачі, процвітання, реалізації планів і завжди піднесено-збудженого настрою.

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Привітання з днем народження у віршах

Щоб вам весело жилося

І хотілося й моглося.

Було де і було з ким,

Було як і було чим.

***

Я з днем народження вітаю

Та дуже щиро побажаю

Здоров’я, щастя і везіння,

Натхнення, миру і терпіння.

Кохання, спокою, надії,

Щоби збулися Ваші мрії,

А ще достатку і тепла,

Благополуччя і добра.

***

З днем народження вітаю,

щастя, радості бажаю,

Не напитись, погуляти,

щирих друзів купу мати.

***

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Моя найкраща в світі мамо,

Вітаю щиро я тебе.

Хай день народження прекрасний

Тобі лиш щастя принесе.

За поміч дякую, кохана,

Твою підтримку, доброту.

Я довгих літ, чарівна мамо,

У Бога лиш тобі прошу.

***

Хай одяг буде від кутюр,

В кишенях – шелест від купюр,

Душа хай прагне авантюр,

А в амурних справах – лиш ажур!

***

Сьогодні день народження у Вас.

Хай щастя, наче сонце, заіскриться,

Все сказане хай буде в добрий час,

Хай радість Вам небачена насниться!

Хай довгим і щасливим буде вік,

Хай райдуга барвисто Вас чарує.

Ви з гарною душею чоловік,

За це життя Вас щедро обдарує!

***

Бажаю, щоб грошей на все вистачало,

Здоров’я ніколи щоб не підкачало,

До ранку гуляти, подовше поспати,

Щомісяця тачку нову купувати.

Ще мати рахунки у банках солідних,

Турботи і ласки від друзів та рідних,

Мандрівок по світу, курортів відпадних,

Відносин солодких, немов шоколадних.

Подалі хай зникнуть тривоги та сум,

Бажаю тобі в день народження, кум!

***

Ти бабусенько моя,

Така гарна, молода,

З Днем народження вітаю,

Від душі тобі бажаю:

Щастя, радощів, добра,

Щоб веселою була,

Щоб ніколи не хворіла,

Дітям, внукам щоб раділа!

Кожен ранок усміхалась,

І нічого не боялась,

Хай Господь допомагає,

Свою руку підставляє!

***

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Мій дідусь, ти просто диво,

Самий модний та крутий,

Хай побільше позитива

Буде на душі твоїй,

Та здоров’є буде кльовим,

Щоб в лікарню не ходить,

Натрій тільки причудовий,

Щоб до 200 років жить!

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