Владимир Гройсман похудел: политик раскрыл секрет

Владимир Гройсман поделился секретом похудения / Главред

Премьер-министр Владимир Гройсман впервые рассказал, как ему удалось сбросить вес и так заметно помолодеть.

Политик в интервью Радио НВ признался, что не придерживался никаких диет, он категорически против них, но исключил из своего рациона питания хлеб и свою любимую еду – картофель. Кроме того, Гройсман считает, что невозможно похудеть без физических нагрузок.

"Я должен сделать сенсацию сейчас, это серьезно. Во-первых, у меня нет никаких диетологов, я не применял никаких медицинских вещей, процедур. Я просто взял в себя в руки. Я, кстати, категорически против диет, и считаю: если ты садишься на диету, то потом ты с нее сходишь. Если ты с нее сходишь, то все, начинаешь набирать вес. Ты должен определить для себя приемлемый рацион, которого было бы достаточно, чтобы привести вес в норму. Второе-это физические нагрузки. То есть, человек должен двигаться, чтобы чувствовать себя нормально", - рассказал политик.

Ранее диетолог рассказал, как на самом деле Гройсману удалось похудеть на 25 кг.