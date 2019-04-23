И тут врет: диетолог рассказал, как на самом деле Гройсману удалось похудеть на 25 кг

Как на самом деле Гройсману удалось похудеть на 25 кг / Reuters

Премьер-министр Владимир Гройсман недавно поразил украинцев своей стройностью.

По оценкам диетолога, премьер похудел за полтора года примерно на 20-25 килограмм.

Сам Гройсман диеты отрицает: говорит, что похудел благодаря физическим упражнениям. А вот эндокринолог-диетолог Анна Белокоз в словах политика сомневается.

"Процесс похудения для любого человека – это всегда комплексный процесс. И 70%, то есть львиная доля, приходится именно на рацион питания. Практически невозможно потерять такой объем жира и столько килограмм, не меняя рацион и используя лишь физические упражнения", – пояснила Белокоз.

Напомним, Гройсман решил уйти из партии Порошенко. Он пойдет на осенние выборы в Верховную Раду с собственной политической силой.

Читайте такжеСекретная диета Кейт Миддлтон: как матери троих детей удается сохранить такую потрясающую фигуруРанее Гройсман озвучил планы на парламентские выборы. Он заявил, что в парламенте-2019 нужна "умная коалиция" и отсутствие популизма, которые в сумме способны обеспечить стабильное развитие страны.