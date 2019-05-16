Любитель садомазо: астролог рассказал, что скрывает Путин

Путин скрывает свою личную жизнь/ Reuters

Астролог Влад Росс прокомментировал информацию о том, что гимнастка Алина Кабаева родила российскому президенту Владимиру Путину двойню.

"Можно с уверенностью говорить о том, что Владимир Путин действительно на днях стал многодетным отцом, и что Кабаева родила ему двух сыновей", - отметил Росс в комментарии Главреду.

"То, что появление на свет сыновей Кабаевой и Путина держится в строгой секретности, является результатом мании преследования Путина. В этом нет ничего удивительного. Как известно, когда он вылетает на встречу с лидером какого-то государства, никто не знает, в каком самолете он путешествует, потому что вылетают сразу несколько одинаковых самолетов. Точно так же в свое время передвигался по стране Сталин. Из-за этой мании преследования хозяина Кремля вся информация о его детях содержится в строгой секретности. Поговаривают, что у него уже и внуки есть", - сказал астролог.

Читайте такжеКабаева родила Путину сыновей: астролог рассказал, что ждет детей президента РФРосс отметил, что вся личная жизнь Путина покрыта тайной.

"Всегда так было и так будет впредь, поскольку Венера – планета брака, любви и отношений – находится в Доме тайн, тишины и секретности в его гороскопе. Соответственно, вся приватная жизнь Путина всегда будет закрыта для общественности", - объяснил он.

"В принципе, это проявилось давно: лет десять он не жил со своей супругой Людмилой, но претворялся, что у него его есть жена. Хотя, судя по гороскопу, лет пять до развода экс-супруга Путина жила со своим любовником, за которого в 2015 году она вышла замуж", - добавил эксперт.

По словам Росса, не исключены также отклонения Путина в плане сексуальной жизни и предпочтений.

"В его гороскопе показатель Венеры в 12-ом доме, а это указывает на то, что человек может увлекаться садомазохизмом. Потому все, описанное в "50 оттенках серого", может быть темой Владимира Владимировича", - резюмировал он.

Напомним, на днях сразу несколько российских СМИ сообщили о том, что 7 мая гимнастика Алина Кабаева родила Путину двойню - мальчиков. По данным французских СМИ, она уже воспитывает от президента РФ двоих детей.

Кабаева якобы рожала в вип-палате на четвертом этаже в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве. Чтобы обеспечить бывшей гимнастке конфиденциальность, остальных рожениц перевели в другие отделения медучреждения, а возле ее палаты постоянно дежурили охранники.