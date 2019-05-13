Тайная любовница Путина родила двойню, появились первые подробности – СМИ

Кабаева родила Путину двойню – СМИ / Instagram

Сразу несколько российских СМИ сообщили о том, что 7 мая гимнастика Алина Кабаева, которую называют любовницей президента РФ Владимира Путина, родила своему тайному возлюбленному двойню.

Сообщается, что Кабаева родила двух мальчиков. Напомним, по данным французских СМИ, она уже воспитывает от президента двоих детей.

Кабаева якобы рожала в вип-палате на четвертом этаже в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве, пишет, в частности, Starhit. Причем, чтобы обеспечить бывшей гимнастке конфиденциальность, остальных рожениц перевели в другие отделения медучреждения. А возле ее палаты постоянно дежурили охранники.

Еду элитной пациентке привозили из элитных ресторанов, а принимали роды лучшие специалисты центра.

У Кабаевой официально подтверждать данную информацию отказываются.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в свое время якобы отказался от перспектив императорства из-за Алины Кабаевой.

"В свое время Путину разрешили поиграться с Алиной Кабаевой, но тем временем для него искали (и он на это дал добро) кого-то из рода Романовых или Рюриковичей какую-то девочку, чтобы он мог жениться на ней и перенять царские самодержавные традиции с тем, чтобы впоследствии его высветили в императоры Всея Великой, Белой и Малой Руси. В том числе проговаривалось, что им нужно каким-то образом забрать Киев, потому что короновать Путина можно только в Киеве, нигде больше. Анекдотичная история, но тогда в московском истеблишменте на полном серьезе все это обсуждалось", – рассказал в комментарии Главреду политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил.