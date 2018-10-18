Путин не смог стать императором из-за Кабаевой - Чорновил

Путин и Кабаева / zvezdanutye.com

Российский президент Владимир Путин всегда бредил идеей, что "Россия – это третий Рим. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, Тарас Чорновил.

"Первые два Рима пали. Третий Рим – Москва, а четвертому не бывать". И Константинополь в этой схеме был тот "второй Рим", который "пал", и Москва хотела де-факто это закрепить. Россия живет в такой символике. Она этим бредит, ей это снится. Путин об этом мечтает", - отметил Чорновил.

Читайте такжеСитуация в Крыму толкает Путина на новую войнуПо его словам, для воплощения этой идеи в свое время еще до войны на Донбассе в Кремле рассматривался вариант вступления в брак Путина с кем-то из рода Романовых или Рюриковичей.

"В свое время Путину разрешили поиграться с Алиной Кабаевой, но тем временем для него искали (и он на это дал добро) кого-то из рода Романовых или Рюриковичей какую-то девочку, чтобы он мог жениться на ней и перенять царские самодержавные традиции с тем, чтобы впоследствии его высветили в императоры Всея Великой, Белой и Малой Руси. В том числе проговаривалось, что им нужно каким-то образом забрать Киев, потому что короновать Путина можно только в Киеве, нигде больше. Анекдотичная история, но тогда в московском истеблишменте на полном серьезе все это обсуждалось", - рассказал Чорновил.

Эксперт добавил, что в последствии в Кремле от этой идеи отказались.

"Потом вроде бы оказалось, что девочка оказалась слишком уродливой, а Путин привык к Кабаевой, потому тему временно закрыли", - резюмировал Чорновил.