"Лохи позорные": бойцы Росгвардии комично провалили спецоперацию

Бойцы оконфузились, пытаясь задержать ушлых преступников / Фото: скриншот из видео

Забавное видео якобы неудачной операции бойцов специального подразделения Росгвардии в одном из дворов Санкт-Петербурга буквально взорвало Сеть своей нелепостью.

Силовики РФ подъехали к припаркованному автомобилю и намеревались задержать находящихся в нем людей. Видео опубликовано в YouTube.

Однако спецназовцы действуют настолько неуклюже, что злоумышленникам легко удается ускользнуть. Силовики попытались догнать беглецов на машине, а некоторые – собственным ходом, но потерпели фиаско.

Читайте также"Не для Росгвардии": Собчак выложила новое видео из КиеваЗлоумышленники проломали ворота, но микроавтобус силовиков не смог через них проехать, поскольку мужчины в неправильную сторону открывали ворота. Когда им все же удалось прорваться сквозь ворота и поток транспорта, оказалось, что некоторые бойцы едва не потерялись и вынуждены были догонять коллег бегом.

"Лохи позорные! Все навыки свои боевые растеряли на разгонах митингов и охране помоек! Ха-ха-ха! Это вам не бабушек дубинками бить! Позорники", "Только школьников со стариками могут ломать!", "Навальнят п*здить - у них гораздо лучше получается", "Давно так не смеялся", "В России все чиновники силовики и все госслужащие кроме как воровать больше ничего не умеют", - написали пользователи в комментариях.

Некоторые утверждали, что видео является постановкой и к Росгвардии отношения не имеет.

Как ранее сообщалось, бойцы созданной президентом РФ Владимиром Путиным Росгвардии, чьей основной задачей является "охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности", влачат жалкое существование.