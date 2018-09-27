Росгвардия получила право задерживать иностранные суда в районе Крымского моста

В Керченском проливе будут задерживать суда / maritime-zone.com

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, согласно которому Росгвардия получила права на задержание зон, прилегающих к Крымскому мосту.

"Речь идет о предоставлении Росгвардии полномочий по охране Крымского моста и Керченского пролива. Данной поправкой мы расширяем полномочия морской бригады войск национальной гвардии, специально созданной для охраны данного объекта", - цитирует Интерфакс председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Согласно документу, росгвардейцы могут досматривать суда, нарушившие правила судоходства у охраняемых Росгвардией объектов. При этом у гвардейцев нет права эвакуировать эти суда из зоны, запрещенной к судоходству, и доставлять их на специальные стоянки.

Отмечается, что теперь сотрудники Росгвардии смогут задерживать в Керченском проливе иностранные суда, которые они посчитают нарушителями.

Напомним, на борту украинского поисково-спасательного судна А500 "Донбасс" и морского буксира А830 "Корец" во время их прохода через Керченский пролив находились российские лоцманы.