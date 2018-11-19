"Крепостные": в сети рассказали о том, как "путинские псы" влачат жалкое существование

19 ноября 2018, 13:04

Людей маринуют в казармах, кормят плсенью, одевают в тряпье и, как крепостных, заставляют отрабатывать годовую барщину.

Владимир Путин и Виктор Золотов
Владимир Путин и Виктор Золотов / kremlin.ru

Бойцы созданной президентом РФ Владимиром Путиным Росгвардии, чьей основной задачей является "охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности", влачат жалкое существовование.

Призывники структуры, которая управляется близким другом Путина Виктором Золотовым, вынуждены жить в тяжелых условиях, и питаться едой с плесенью. Также они лишены элементарных прав на личную жизнь и частную собственность. 

Об этом рассказал москвич Дмитрий Бевза на своей странице в соцсети фейсбук в связи с тем, что его сын демобилизовался из рядов Росгвардии.

"Мне почему-то вспомнилась несостоявшаяся дуэль между директором Росгвардии генералом Золотовым и Навальным. И вот почему. Сын отслужил в минометном дивизионе ОДОН им Дзержинского, которая не просто входит в состав Росгвардии. Это, как я понимаю, самая большая отдельная часть Росгвардии. Причём расквартированная не в таежном лесу, а в подмосковной Балашихе. То есть по идее, она должна быть образцово показательной", - сообщил Бевза.

По словам отца, за время несения службы его сын похудел на 13 кг.

"При том, что уходил туда здоровым накаченным лосем. Просто от плохого питания . Возможности заниматься физкультурой в части нет. Я серьезно, по сути, возможности поддерживать свою физическую форму у бойца Росгвардии просто нет.

Читайте также"Ты будешь как килька в томате, как селедка под шубой". Путинскиому генералу дали жетский ответПитание? Непроваренная перловка, много гнилой и заплесневелой квашенной капусты (из пластиковых вёдер, которые привозили на кухню приходилось снимать несколько сантиметров плесени). Ну разумеется водянистый суп с картошкой. А вот яблоки давали, примерно, ПЯТЬ раз за все время службы. Фруктов вообще практически не было. У меня сложилось впечатление, что на зоне и то лучше кормят", - отметил мужчина.

По его словам, бойцов не только плохо кормят, но и ужасно одевают и содержат в ужасных условиях.

"Форма? Чудовищного качества. Берцы под конец службы развалились нах. Новая форма? Не, не слышали. Точнее так, ротный ее получил. А дальше... Размещение? Общая казарма на роту , как 50 лет назад. Полное отсутствие личного пространства. Нет даже простого шкафчика. На солдата положена половина незапирающейся тумбочки. Ну соответственно личные вещи воруют относительно регулярно. Прощай powerbank.

Боевая подготовка? Пара стрельб из автомата. И ОДНИ стрельбы из миномета за год службы. Это все. Ну устав ещё выучили", - написал Бевза.

Он также уточнил, что основное занятие бойцов за время вынужденной службы в путинской опричнине - бесплатная работа в виде разгрузки машин, погрузки машин, готовки, уборки, наведения порядка, ремонтно-строительные работы , уборка снега зимой и т.д.

"Увольнительные дают только по территории части. То есть, приехать, встретить бойца , Читайте также"До последнего вздоха": журналист спрогнозировал, когда Путин уйдет из властину там сводить его в Бургер Кинг накормить, посидеть, поговрить, у родных возможности нет. Встречи с солдатами напоминают свидания на зоне, то есть с досмотром и на ограниченной территории в самой части. Причём никаких четких нормативов нет. Могут в любой момент объявить карантин и отменить посещения. Подчеркиваю в любой. Посещения разрешены в некоторые выходные., отменит могут в 11 вечера в пятницу. Ты такой приехал в Москву с Алтая, а тебе говорят: "Езжай обратно в эти выходные посещения отменены". Девушку могут не пустить к парню, ибо посещения положены только родственникам", - рассказал подноготную Росгвардии мужчина.

По словам Дмитрия, главные его впечатления - что члена его семьи заставили, по сути, как крепостного отрабатывать годовую барщину.

"В роли барина выступил господин Золотов. Бессмысленность и неэффективность использования призывников просто поражает. Боеспособен в дивизии один батальон. Это спецназ (Витязь). Они действительно серьезно боевой подготовкой занимаются. Но они все контрактники. Для меня очевидно, что с выполнением функции финансовой чёрной дыры Росгвардия и Минобороны справляются успешно. Насчёт всего остального ничего сказать не могу", - резюмировал москвич.

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Россия Владимир Путин Росгвардия Виктор Золотов
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