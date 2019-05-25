День филолога 2019 – от традиций до поздравлений / Svitovyd

25 мая отмечается прекрасный праздник – День филолога 2019. Празднует его как Украина, так и Россия.

Это праздник не только преподавателей и учителей, переводчиков и работников библиотек, но и просто ценителей и хранителей родного языка и литературы. Недаром он отмечается на следующий день после Дня славянской письменности и культуры.

День филолога в Украине 2019: традиции

В вузах есть традиция именно в этот день сдавать курсовые работы, защищать докторские работы, а также кандидатские диссертации.

И, конечно, ко Дню филолога организовывают конференции, литературные вечера, праздничные концерты, тематические конкурсы и выставки. Кроме того, ко Дню филолога стараются приурочить книжные ярмарки и презентации книжных новинок.

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День филолога: поздравления

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Всех поражая чистой речью,

Ты слово молвишь — как поешь!

Сплетя глаголы и наречия,

Из фраз ковер красивый шьешь.

Пусть был к признанью путь твой долог,

Твой слог изранить не смогли!

Спешу поздравить, мой филолог,

Здоровья, радости, любви!

***

Поздравляю с Днем филолога. Хочу пожелать легко и красиво передавать свои познания в культуре народа с помощью занимательных уроков языка и увлекательных путешествий по страницам литературного творчества. Желаю в своей деятельности свершить массу открытий, желаю в своей жизни писать чудесную историю строками вдохновения и любви.

***

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3 смс - 198 символов:

С Днем филолога тебя!

Пусть закружит хороводом

Море радости, добра

Под счастливым небосводом.

Пусть доходы возрастут,

Пусть исполнятся мечтанья,

Дом наполнят пусть уют,

Теплота, любовь и пониманье.

***

Поздравляю с Днем филолога и желаю бесконечного энтузиазма в познании истории и культуры языка, неутомимых сил и гениальных идей в поиске интересных фактов. Пусть наш язык всегда будет живым, пусть в твоей жизни всегда будет много добрых слов, веселых рассказов и счастливых случаев.