День филолога 2019 – от традиций до поздравлений

Это праздник всех ценителей и хранителей родного языка и литературы.
25 мая отмечается прекрасный праздник – День филолога 2019. Празднует его как Украина, так и Россия.
Это праздник не только преподавателей и учителей, переводчиков и работников библиотек, но и просто ценителей и хранителей родного языка и литературы. Недаром он отмечается на следующий день после Дня славянской письменности и культуры.
День филолога в Украине 2019: традиции
В вузах есть традиция именно в этот день сдавать курсовые работы, защищать докторские работы, а также кандидатские диссертации.
И, конечно, ко Дню филолога организовывают конференции, литературные вечера, праздничные концерты, тематические конкурсы и выставки. Кроме того, ко Дню филолога стараются приурочить книжные ярмарки и презентации книжных новинок.
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День филолога: поздравления
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Всех поражая чистой речью,
Ты слово молвишь — как поешь!
Сплетя глаголы и наречия,
Из фраз ковер красивый шьешь.
Пусть был к признанью путь твой долог,
Твой слог изранить не смогли!
Спешу поздравить, мой филолог,
Здоровья, радости, любви!
***
Поздравляю с Днем филолога. Хочу пожелать легко и красиво передавать свои познания в культуре народа с помощью занимательных уроков языка и увлекательных путешествий по страницам литературного творчества. Желаю в своей деятельности свершить массу открытий, желаю в своей жизни писать чудесную историю строками вдохновения и любви.
***
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3 смс - 198 символов:
С Днем филолога тебя!
Пусть закружит хороводом
Море радости, добра
Под счастливым небосводом.
Пусть доходы возрастут,
Пусть исполнятся мечтанья,
Дом наполнят пусть уют,
Теплота, любовь и пониманье.
***
Поздравляю с Днем филолога и желаю бесконечного энтузиазма в познании истории и культуры языка, неутомимых сил и гениальных идей в поиске интересных фактов. Пусть наш язык всегда будет живым, пусть в твоей жизни всегда будет много добрых слов, веселых рассказов и счастливых случаев.