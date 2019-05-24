Названы мужчины, которые могут погубить женщину

Названы мужчины, которых следует избегать / Xvatit.com

Если вам не повезло, и ваша судьба не постучалась к вам сама, и вы до сих пор не встретили своего суженого, и ваша интуиция не подсказывает вам, где его искать, тогда вам предстоит настоящее путешествие.

Только отбросьте в сторону стереотип, что "все мужчины обманщики", - это только помешает найти того, с кем рядом будет хорошо и надежно.

Итак, совершенно не важно – вы ищете парня впервые, или у вас за спиной длинный шлейф неудачных отношений – этот групповой портрет трех самых опасных типов мужчин поможет вам обрести настоящую любовь.

1. Плохие парни.

Такие опасные и соблазнительные, их трудно заманить в свои сети и еще труднее удержать. В компании женщины замечают их сразу же, но вместо того, чтобы поостеречься, все равно при первой возможности летят в их объятия, как мотыльки на огонь.

Называют этих парней плохими не просто так: они словно бы насмехаются над опасностью и высокомерно полагают, что к ним неприменимы никакие правила. Естественно, на криминал они, скорее всего, не пойдут, но правила моногамных отношений они нарушают с удовольствием.

Еще одна проблема заключается в том, что речь идет о парнях, ребятах, но ни о зрелых мужчинах. По своей сути, они пока еще только маленькие мальчики, которые имеют аллергию на такие вещи, как тяжелый труд и ответственность.

Даже если получится так, что они свяжут себя долгосрочными отношениями, все равно на первом месте для них будет не семья, а их друзья, вечеринки и другие развлечения.

2. Игроки.

Игроки совсем непохожи на плохих парней, потому что женщин они предпочитают соблазнять обманом, а не размахиванием красными флагами, как плащом перед быком.

По своей сути, игроки – это мошенники, и главным их талантом является умение лгать. Они готовы рассказать женщине массу случаев "из жизни": от лжи о полученных травмах до сложно выдуманных историй о странствиях по всему миру.

3. Искатели любовных побед.

Одна из причин, почему они так опасны, заключается в том, что если они захотят вступить в длительные отношения, они могут стать отличными партнерами, мужьями и отцами. Только вот, прежде чем решить осесть, они могут потратить годы или даже десятилетия, забавляясь со своим "гаремом".

Они классные и веселые – тем самым они похожи на плохих парней, но при этом они серьезно относятся к своей карьере, в которой они могут добиться большого успеха. Кроме того, они обладают хладнокровием и уверенностью игроков.

Если им захочется соблазнить девушку, они никогда не станут ее обманывать. Их игра построена на том, чтобы вызывать в женщине такое сильное влечение, что она сама добровольно сдается и соглашается стать частью гарема – лишь бы быть рядом с ним.

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