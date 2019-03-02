"Губят мужчин": психолог назвала опасные типы женщин

2 марта 2019, 12:55

Некоторые женщины могут привести мужчин к краху, предупредила эксперт.

Психолог предупредила, что есть четыре типа женщин, опасных для мужчин
Есть четыре типа женщин, опасных для мужчин, предупредила психолог / Xvatit.com

Психолог Диана Щербанская сообщила, что есть несколько типов женщин, которые могут погубить мужчин — мать, сексуальная фантазия, "бедная овечка" (потерянная дочь) и сирена.

Женщина-мать может быть похожей на маму мужчина, походить на нее какими-то чертами или привычками, приводит данные эксперта ТСН.

По ее словам, такая женщина получает над мужчиной материнскую власть, опекает его, управляет им, а он, в свою очередь, начинает чувствовать себя ребенком и деградирует.

Щербанская добавила, что чаще всего опека женщины-матери нужна успешным сильным мужчинам, которые рано отдалились от своей мамы, недополучили ласки и в душе остались маленькими мальчиками. 

Тип женщина-сексуальная фантазия воплощает в себе сексуальную фантазию мужчины, которую он не реализовал. Такая женщина может напоминать другую — ту, которую мужчина любил, но чувства не были взаимны.

Рядом с женщиной-сексуальной фантазией у мужчин в мыслях только одно — секс, они забывают обо всем, весь остальной мир им кажется неважным, и это может повлечь негативные последствия.

Женщина-"бедная овечка" (потерянная дочь) — намного моложе мужчины, она кажется ему несчастной, нуждающейся в опеке, и он пытается ей помочь. Психолог подчеркнула, что такое поведение свидетельствует о нереализованном отцовстве.

Читайте такжеПсихолог объяснила, при каком условии человека точно будут любитьОтношения мужчины с "бедной овечкой" отличаются от обычных отношений тем, что женщины такого типа все время подпитывают в своем избраннике необходимость заботы.

"Каждый раз она так трогательно благодарит его за то, что он для нее делает, что он, с одной стороны, чувствует себя несказанно счастливым, а с другой — понимает, что чуть-чуть не дотягивает до уровня бога, роль которого он хочет играть в ее жизни", — подчеркнула эксперт.

Психолог утверждает, что после этого мужчина старается еще больше сделать для такой женщины, у него притупляется инстинкт самосохранения, он идет на необдуманные поступки, рискованные сделки, и это может привести к плачевным результатам.

Женщины-сирены в буквальном смысле ведут мужчин к краху или даже к гибели. Эксперт объяснила, что такие женщины поддерживают губительные мечты мужчин, из-за чего представители сильного пола готовы бросить к их ногам весь мир. 

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