Ученые предупредили, какие отношения разрушают психику

Цикличные отношения разрушают психику, предупредили ученые / УНИАН

Отношения, в которых партнеры периодически расстаются и снова сходятся (цикличные отношения) разрушают психику.

Для сохранения здоровья лучше не иметь никаких отношений, чем находиться в цикличных, сообщает МедикФорум со ссылкой на результаты исследования, проведенного американскими психологами.

В исследование приняли участием 545 человек. Благодаря нему ученые, в частности, выяснили, что у 60% взрослых мужчин и женщин хоть раз в жизни были цикличные отношения.

"…в парах, участвовавших в исследовании, и испытавших на себе неоднократные схождения и расхождения, была существеннее выражена склонность к депрессивным состояниям и чрезмерной тревожности", — отметило издание.

Психологи считают, что если пара раз или два расставалась, — это не всегда плохо, поскольку во время разлуки можно объективно оценить отношения и пересмотреть свои заблуждения.

Эксперты подчеркнули, что при регулярных расставаниях и возобновлениях отношений, они со временем только портятся, а психика получает вред и начинает разрушаться. Ученые посоветовали, что нужно уметь признаваться самим себе в наличии цикличных отношений и попытаться вырваться из замкнутого круга. Ранее у​​​​краинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что в паре, как правило, за часовым разговором стоит две строчки правды, которую так никто и не сформулировал, поэтому ничего не изменится снова и так до тех пор, пока отношения не выдохнутся, как духи от времени.