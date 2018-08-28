Стало известно, сколько нужно спать для сохранения здоровья

Иллюстративное фото / Creative Women

Медики, состоящие в Европейском обществе кардиологии, определили оптимальную для здоровья продолжительность сна — от шести до восьми часов за день.

Соответствующий пресс-релиз был опубликован на официальном интернет-портале сообщества.

По словам одного из руководителя исследования, доктора Эпайминондаса Фонтаса, была тщательно изучена взаимосвязь между продолжительностью сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Анализу подверглись данные одиннадцати обследований более одного миллиона людей, которые не имели никаких проблем с сердцем.

Обследованных пациентов разделили на три группы, в одной из которых люди спали более восьми часов в сутки, в другой — менее шести часов, а в третьей — от шести до восьми часов.

В результате, ученые обнаружили, что сон продолжительностью менее шести часов в сутки увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта на 11%, в то время как длительность сна более 8 часов — уже на 33%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили смертельную опасность долгого сна.