Ученые выяснили смертельную опасность долгого сна

Японские ученые провели исследование о влиянии продолжительности сна на здоровье человека.

Как сообщает портал EurekAlert! слишком долгий сон, как и слишком короткий, повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет.

В исследовании, которое длилось больше 10 лет, принимали участие 1517 человек. За это время у 294 человек развилось слабоумие, а 282 добровольца умерли.

Притом смертность, а также показатели заболевания деменцией были выше у тех, кто спал менее пяти или более 10 часов в сутки. Показатели здоровья тех, кто уделял сну от пяти до девяти часов в день, были выше.

Однако высокая физическая активность у пожилых людей компенсировала негативный эффект от несоблюдения гигиены сна, уменьшая вероятность старческих заболеваний.

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