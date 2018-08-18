Психолог посоветовала, как получить сладкие сны

Сладкие сны неизбежны, если на ночь думать о приятном, утверждает психолог / Фото: doc-tv.ru

Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко утверждает, что сладкие сны неизбежны, если на ночь думать о приятном.

Перед сном стоит вспомнить что-то, что приятно будоражит, и запланировать позитивное будущее, написала эксперт на своей странице в Instagram.

По ее словам, в таком случае всю ночь психика будет работать с высокой энергией. "… утром проснетесь бодрыми, а подсознание приведет к цели!", — отметила кандидат философских наук.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, посоветовала, что для противодействия стрессу, в частности, нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одинаковое время.