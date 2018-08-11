Психолог объяснила, почему женщина обязана себе нравиться

Женщина обязана себе нравиться, когда она собой довольна, то мыслит и ведет себя по-другому, отметила психолог / pexels.com

Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко утверждает, что женщина обязана себе нравиться, когда человек собой доволен, он мыслит и ведет себя по-другому.

Через “не могу” нужно вернуться к шкафу, зеркалу, потратить больше времени, но выйти из дома так, чтобы "аж искры из глаз летели", написала эксперт в Instagram.

По ее словам, душа достойна красивой оправы.

“Я раньше могла выйти на улицу как попало, по принципу “пусть за душу любят” или “полюби меня такой, какая я есть”. А это преступный оптимизм… Я взяла за правило: не выходить из дома, пока себе не понравлюсь”, — отметила она.

Ранее Наталья Холоденко написала, что женская сексуальность не является пошлостью, грязной примитивной попыткой затащить кого-то в постель, это целое искусство управления энергией жизни и привлекательности.