Психолог посоветовала, что делать с гневом и ненавистью

Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко утверждает, что гневу и ненависти нужно давать пространство — такое же, как и любви.

За такими чувствами стоит право человека на существование, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"Это не значит избивать, орать, унижать того, кто вызывает чувство ненависти. Как правило, потребность так себя вести — это результат закипания", — отметила автор.

По ее словам, чем раньше человек искренне признает вслух свое несогласие, тем быстрее любая ситуация разрешится в его пользу. "Ты "есть", когда все твое не "спрятано под коврик", а реализовано", — добавила психолог.

Ранее Наталья Холоденко говорила, что обесценивание является национальной проблемой граждан Украины, в нашей стране люди не понимают, что одобрить и похвалить — это не плохо, а просто необходимо