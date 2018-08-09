“Не пошлость”. Психолог рассказала о женской сексуальности

Сексуальность — это целое искусство управления энергией жизни и привлекательности, отметила психолог

Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко утверждает, что женская сексуальность — это не пошлость, не грязная примитивная попытка затащить кого-то в постель.

Сексуальность является целым искусством управления энергией жизни и привлекательности, написала эксперт на своей странице в Instagram.

“Выражать сексуальность страшно. Это не про короткую юбку или чулки, а про особый посыл. Многие мечтают о подарках, комплиментах, признании противоположного пола. Однако, как только доходит до мужского комплимента в твой адрес (“Ты великолепно выглядишь!”), девушки зажимаются”, — отметила автор.

По ее словам, нужно быть готовой “стать в витрину”, выдержать долгий взгляд, позволить себя рассматривать, не убегать от внимания, а усиливать интерес. "Не нужно все время быть в этом состоянии, но хотя бы иногда позволять себе проявлять женскую магию. Это во взгляде, в позе, в тембре голоса, в сквозном действии”, — подчеркнула Холоденко.

“Сексуальность — не пошлость, это не грязная примитивная попытка затащить кого-то в постель… Закрывайте глаза и представляйте, как вами восхищаются, как вы кайфуете от внимания и восторга других мужчин и женщин. Приучайте себя держаться на высоте в моменты максимальной заметности. Мы стоим этих мгновений признания!”, — добавила она.

Ранее Наталья Холоденко говорила, что обесценивание является национальной проблемой граждан Украины, в нашей стране люди не понимают, что одобрить и похвалить — это не плохо, а просто необходимо