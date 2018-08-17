Супрун посоветовала, как бороться со стрессом

Для противодействия стрессу нужно правильно питаться, посоветовала Ульяна Супрун / УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, посоветовала, что для противодействия стрессу, в частности, нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одинаковое время.

Для улучшения качества сна стоит перед ним отказаться от использования электронных устройств, избегать переедания, употребления кофеина и алкоголя, написала чиновница на своей странице в Facebook.

По ее словам, бороться со стрессом также помогают физическая активность, поддержка родных и близких, правильное питание.

"Не пропускайте приемы пищи, но не переедайте. Ученые советуют обязательно употреблять жирную рыбу, орехи, яйца, нерафинированные злаки и много свежих овощей", — отметила и.о. министра.

Для противодействия стрессу нужно правильно питаться, посоветовала Ульяна Супрун / Скриншот с facebook.com/ulanasuprun

Ранее украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко утверждала, что негатива не нужно бояться — "это тоже энергия, некая странная форма восхищения", которой стоит "питаться".