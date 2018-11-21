Психолог объяснила, почему отношения выдыхаются

21 ноября 2018, 12:35

Полуправда ничего не меняет в жизни, подчеркнула эксперт.

Психолог полагает, что отношения выдыхаются, поскольку люди не говорят друг другу правду
Отношения выдыхаются, поскольку люди не говорят друг другу правду, полагает психолог / VSE42

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что в паре, как правило, за часовым разговором стоит две строчки правды, которую так никто и не сформулировал, поэтому ничего не изменится снова и так до тех пор, пока отношения не выдохнутся, как духи от времени.

Так живут почти все пары и надеются, что озвученная ими полуправда что-то меняет, а это просто затягивание времени, написала эксперт на своей странице в Instagram.

По ее словам, за свою трусость придется заплатить полусчастьем, недоблизостью, ожиданием того, что никогда не случится само по себе.

"Правда всегда таится в простом вопросе к себе: "Чего ты сейчас хочешь от этого человека или ситуации?". Но для этого нужно преодолеть порог сомнений по поводу того, что в твоей жизни и именно с тобой нынешней может произойти что-то искренне настоящее, даже волшебное", — отметила кандидат наук.

"…Вместо сотен слов есть одна-две строчки сути. Только их страшно проговорить даже у себя в голове, потому что какое-то неведомое волнение все вытесняет и прокрадывается предательская мысль: "С тобой не может произойти все настолько хорошо", — добавила она.

Читайте такжеПсихолог рассказала, что делать в расстроенных чувствах"И ты снова винишь кого-то, затем чувствуешь себя полным ничтожеством, а потом просто от бессилия закрываешь тему до следующего раза... Начни признаваться хотя бы себе в том, что для тебя черное, что белое, а что совсем неважно", — посоветовала психолог.Ранее Наталья Холоденко написала, что человеку не нужно стремиться быть самым умным, богатым или стильным, важно научиться зависать в моменте, вслушиваться в робкие, но очень честные и точные подсказки Вселенной о том, что он есть на самом деле прямо сейчас, и это прекрасно.

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психолог Наталья Холоденко
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