Психолог посоветовала, как легче достичь желаемого

18 ноября 2018, 04:02

Избыток любви приводит к зависимости, отметила эксперт.

Чтобы достичь желаемого, человек должен подробно понимать, чего он хочет и зачем, поделилась психолог
Чтобы достичь желаемого, человек должен конкретно понимать, чего он хочет и зачем, сообщила психолог / Reuters

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко рассказала, что для достижения желаемого, человек должен конкретно понимать, чего он хочет и зачем.

Слишком много солнца приводит к ожогам, слишком много еды приводит к избыточному весу и слишком много любви приводит к зависимости, написала эксперт в Instagram.

"Поэтому я предлагаю для того, чтобы вот ощущать, на сколько вы удовлетворены своей жизнью, оценить по 10-бальной шкале, на сколько вы довольны сейчас в целом, тем, сколько вы тратите энергии и что вы получаете в ответ и четко сформулировать, что вам нужно для того, чтобы вам прям было кайфово…", — отметила автор.

Читайте такжеПсихолог посоветовала, как подтолкнуть мужчин зарабатывать большеПсихолог добавила, что "чем конкретнее, чем подробнее вы понимаете, не в целом больше денег, а вот на что вам нужны эти деньги, тем легче к вам придет в жизнь все то желаемое, что сделает вас по-настоящему счастливее".

Ранее Наталья Холоденко посоветовала, что женщинам для достижения восхищения, признания и любви окружающих, в частности, нужно по-королевски общаться с собой внутри. По ее словам, представительницам прекрасного пола не стоит ругать себя, а небходимо поддерживать. 

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