Психолог посоветовала, как добиться признания и любви

Женщинам для достижения признания и любви важно по-королевски общаться с собой, посоветовала психолог / Reuters

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что женщинам для достижения восхищения, признания и любви окружающих, в частности, нужно по-королевски общаться с собой внутри.

Представительницам прекрасного пола не стоит ругать себя, а небходимо поддерживать, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"В каждой женщине живет королева… Она ожидает восхищения, признания, любви. Если хочешь такого отношения извне, помни, что важно по-королевски общаться с собой внутри!", — отметила Холоденко.

Кандидат наук посоветовала женщинам придерживаться ряда правил:

Ставь цели и отмечай маленькие победы;

Красиво ешь и держи спинку ровно;

Кокетничай и улыбайся;

Каждый день за что-то благодари себя и Вселенную;

Будь искренне растерянной и проси о помощи;

Не требуй внимания — сама наполняй себя.

Ранее Наталья Холоденко написала, что женская сексуальность не является пошлостью, грязной примитивной попыткой затащить кого-то в постель, это целое искусство управления энергией жизни и привлекательности.