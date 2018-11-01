Психолог посоветовала, как добиться признания и любви

В каждой женщине живет королева, подчеркнула эксперт.
Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что женщинам для достижения восхищения, признания и любви окружающих, в частности, нужно по-королевски общаться с собой внутри.
Представительницам прекрасного пола не стоит ругать себя, а небходимо поддерживать, написала эксперт на своей странице в Instagram.
"В каждой женщине живет королева… Она ожидает восхищения, признания, любви. Если хочешь такого отношения извне, помни, что важно по-королевски общаться с собой внутри!", — отметила Холоденко.
Кандидат наук посоветовала женщинам придерживаться ряда правил:
Ставь цели и отмечай маленькие победы;
Красиво ешь и держи спинку ровно;
Кокетничай и улыбайся;
Каждый день за что-то благодари себя и Вселенную;
Будь искренне растерянной и проси о помощи;
Не требуй внимания — сама наполняй себя.
Ранее Наталья Холоденко написала, что женская сексуальность не является пошлостью, грязной примитивной попыткой затащить кого-то в постель, это целое искусство управления энергией жизни и привлекательности.