Психолог рассказала, что в жизни самое важное

В жизни самое важное вслушиваться в точные подсказки Вселенной о том, что вы есть сейчас, и это прекрасно, полагает психолог / 1zoom.ru

Человеку не нужно стремиться быть самым умным, богатым или стильным, важно научиться зависать в моменте, вслушиваться в робкие, но очень честные и точные подсказки Вселенной о том, что он есть на самом деле прямо сейчас, и это прекрасно.

Закат является концом фильма дня, маленькой смертью, напоминанием о том, что ничто не вечно, а значит важно быть благодарным и благодатным, написала украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

Читайте такжеПсихолог рассказала о важной роли смерти в жизни человека"Сколько бы ты не пытался кого-то укусить или повторить, ты остаешься уникальным, особенным. Просто одни люди в этом разобрались, а другие — в пути. Хотя есть еще категория — "против собственного течения", — отметила эксперт. Ранее Наталья Холоденко рассказала, что для достижения желаемого, человек должен конкретно понимать, чего он хочет и зачем. В то же время психолог подчеркнула, что слишком много солнца приводит к ожогам, слишком много еды приводит к избыточному весу и слишком много любви приводит к зависимости.