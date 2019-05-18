Психолог назвала главную причину кризиса в семейных отношениях

Кризис в семейных отношениях наступает в одном случае, утверждает психолог / АстроМера

В семейных отношениях кризис наступает только в том случае, когда супруги осознают, что влюбленность прошла, и они друг другу не соответствуют.

Не стоит удерживать мужчину с помощью рождения ребенка, "это крах", рассказала психолог Тина Берадзе в эфире ObozTV.

По словам собеседницы, часто причиной кризиса в семейных отношениях является вмешательство мамы.

"Кризис в семейных отношениях наступает только тогда, когда люди понимают, что влюбленность прошла, и они не соответствуют друг другу...", — заявила эксперт.

Берадзе добавила, что "мужчина любит детей благодаря любви к той женщине, от которой у него эти дети". "...Рожать четвертого ребенка, чтобы мужчину удержать — что у нас очень модно, к сожалению — это крах", — утверждает она.

Ранее психолог Диана Щербанская поделилась, что есть несколько типов женщин, которые могут погубить мужчин — мать, сексуальная фантазия, "бедная овечка" (потерянная дочь) и сирена.