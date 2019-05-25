Стало известно, почему люди любят смотреть на чужие страдания

Люди любят смотреть на чужие страдания / ТСН

Когда мы видим чьи-то страдания, наш мозг тут же связывает это с нашей собственной болью, когда-либо испытанной. Но не всегда!

В ходе очередного исследования ученых стало известно, что людям нравится смотреть на страдания окружающих.

Как правило, насилие над людьми происходит за закрытыми дверями. Однако люди, смотрящие на происходящий ужас через монитор компьютера или же снимки в газетах, в большинстве случаев бездействуют.

Да, люди чувствуют себя виноватыми и непосредственно вовлечёнными в происходящее, но не перестают наблюдать.

Исследование под названием "Свидетельства в СМИ" доказало, что молчание — это реакция 90% людей на страдания окружающих. Как в реальной жизни, так и на экране, пишет vladtime.

Более того, Бенджамин Хофф был прав, когда писал книгу "Парадокс о смехе". В ней говорится, что смех — это реакция человека на зло.

В свою очередь психолог Эндрю Монро и его коллеги заявили о взаимосвязи морального комплекса человека и поведении окружающих его людей. Выходит, некая цепочка. Наблюдающий "впитывает" в себя эмоции своего окружения и повторяет лих, лишаясь собственной реакции.

Кроме того, новые фильмы и новостные источники легко фиксируют и показывают страдания в реальном мире, которые сопровождаются новыми этическими проблемами. Соответственно просмотр или прослушивание такой информации вызывает у людей безразличие, поскольку они не являются участниками тех или иных событий — они всего лишь наблюдатели и воспринимают происходящее, как театр.

Напомним, ранее были названы знаки Зодиака, которые любят жаловаться.

Также ранее ученые объяснили, почему людям ночью снятся кошмары.