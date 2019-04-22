Ученые объяснили, почему людям ночью снятся кошмары

Ночные кошмары / Psi-Technology

Ученые отследили неврологическую основу ночных кошмаров, подобравшись к самой сути плохих снов.

Как сообщает Naked Science, ученые сосредоточились на анализе того, какая часть мозга отвечает за генерирование чувства гнева у спящих людей.

Исследователи будили людей, когда те находились в фазе быстрого сна, связанной со сновидениями. У участников, сообщавших о том, что они чувствовали гнев во время сновидений, наблюдалась повышенная нейронная активность в правой части лобной коры мозга: это указывает на то, что именно эта часть мозга отвечает за плохие сны.

"Мы демонстрируем, что люди, у которых во время фазы быстрого сна и вечернего бодрствования наблюдается большая фронтальная альфа-асимметрия, чаще испытывают гнев в своих сновидениях. Таким образом, фронтальная альфа-асимметрия может отображать способность к регуляции эмоций не только во время пробуждения, но и тогда, когда человек находится в состоянии сна", - говорится в исследовании.

Ученые предполагают, что полученная информация поддерживает теории, согласно которым сновидения - реалистичная симуляция жизни во время бодрствования.

Ранее стало известно, что сон влияет на артериальное давление человека, его метаболизм глюкозы, состояние сердечно-сосудистой системы. Недостаток сна – или, наоборот, чрезмерный сон – могут провоцировать воспалительные процессы и инсульты.