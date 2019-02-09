Корейские ученые вычислили, сколько нужно спать, чтобы жить долго

Чем грозит человеку недостаток сна и чрезмерный сон / 1zoom.ru

Сон влияет на артериальное давление человека, его метаболизм глюкозы, состояние сердечно-сосудистой системы. Недостаток сна – или, наоборот, чрезмерный сон – могут провоцировать воспалительные процессы и инсульты.

Корейские ученые провели ряд исследований, в которых участвовали почти 150 тысяч человек от 40 до 69 лет.

В итоге выяснилось, что в сутки человеку нужно спать 8-9 часов подряд. Избыток сна в свою очередь влечет за собой не только головную боль, но также ожирение, повышение в крови уровня сахара и холестерина, артериальную гипертензию.

Если спать меньше 7 часов в сутки, то растут риски возникновения онкозаболеваний, а также повышается уровень меди в крови.

Ранее ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы похудеть. Невыспавшийся человек ест более калорийную пищу, чем обычно.

Также ученые узнали секрет быстрого засыпания. Исследователи из Университета Женевы разработали специальную кровать с мягким механизмом качания.

Напомним, ученые выяснили, чем опасна для организма работа ночью. Оказывается, недосып из-за работы не только дискомфортен, но и прямо опасен.

Кроме того, ученые объяснили, что нужно употреблять в пищу для крепкого здорового сна. Позднее исследователи рассказали, чем полезен и чем вреден для дневного сна.