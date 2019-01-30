Ученые узнали секрет быстрого засыпания

По итогам исследования, оказалось, что качание позволяет быстро уснуть.
Швейцарские ученые выяснили, что для улучшения сна, взрослых людей также нужно укачивать.
Исследователи из Университета Женевы разработали специальную кровать с мягким механизмом качания.
Они проверили кровать на 18 взрослых и обнаружили, что они просыпались реже и погружались в более глубокий сон, чем когда отдыхали на обычной кровати, - сообщает Daily Mail.
Лоуренс Байер из медицинского факультета Женевского университета, возглавившая исследование, отметила, что качание было очень медленным, чтобы не вызвать тошноту.
Исследователи также обнаружили, что утром у взрослых, которые спали в кровате-качалке, лучше работает память.
Исследователи из университета Лозанны в Швейцарии параллельно проверили эффект мягкого качания на мышах.
Они обнаружили, что укачанные мыши засыпают быстрее и спят дольше. Однако на качество сна, в отличие от людей, это не повлияло.
Исследования на мышах также показало, что наш вестибулярный аппарат, отвечающий за координацию движений, должен находиться в активном состоянии, чтобы качание было эффективным.
Ученые говорят, что полученные результаты могут помочь людям с расстройствами сна.
Напомним, ранее ученые объяснили, что нужно употреблять в пищу для крепкого здорового сна. Позднее исследователи рассказали, чем полезен и чем вреден для дневного сна