Ученые узнали секрет быстрого засыпания

Мать и ребенок / Daily Mail

Швейцарские ученые выяснили, что для улучшения сна, взрослых людей также нужно укачивать.

Исследователи из Университета Женевы разработали специальную кровать с мягким механизмом качания.

Они проверили кровать на 18 взрослых и обнаружили, что они просыпались реже и погружались в более глубокий сон, чем когда отдыхали на обычной кровати, - сообщает Daily Mail.

Лоуренс Байер из медицинского факультета Женевского университета, возглавившая исследование, отметила, что качание было очень медленным, чтобы не вызвать тошноту.

Исследователи также обнаружили, что утром у взрослых, которые спали в кровате-качалке, лучше работает память.

Исследователи из университета Лозанны в Швейцарии параллельно проверили эффект мягкого качания на мышах.

Они обнаружили, что укачанные мыши засыпают быстрее и спят дольше. Однако на качество сна, в отличие от людей, это не повлияло.

Исследования на мышах также показало, что наш вестибулярный аппарат, отвечающий за координацию движений, должен находиться в активном состоянии, чтобы качание было эффективным.

Ученые говорят, что полученные результаты могут помочь людям с расстройствами сна.

Напомним, ранее ученые объяснили, что нужно употреблять в пищу для крепкого здорового сна. Позднее исследователи рассказали, чем полезен и чем вреден для дневного сна