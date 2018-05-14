Ученые объяснили, что нужно есть для крепкого здорового сна

Как выяснили ученые из Финляндии, для здорового сна крайне полезна низкокалорийная диета.

Экспериментальным путем доказано, что при снижении калорийности продуктов, потребляемых днем, – улучшается качество сна ночью, пишет Нealthystyle. Так, на легкий желудок люди, у которых есть проблемы со сном, засыпают легче и спят крепче.

Помогают улучшить качество сна и физические упражнения.

Ранее американский ученый рассказал о пользе и вреде дневного сна. Сон не похож на банк, нельзя накопить задолженность, потом ее погасить, отметил сомнолог.

Ранее ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму. При этом ряд блюд рекламируются как диетические.