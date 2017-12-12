Ученые обнаружили неожиданные последствия недосыпа

Ученые из Йельского университета (Нью-Хэвен, штат Коннектиктут, США) после длительных исследований установили выяснили, что недосыпание у подростков молодых людей может привести к зависимости от спиртных напитков.

Такое сообщение было опубликовано на специализированном интернет-портале "MedicalXpress".

Согласно обнародованным данным, всего в исследовании приняли участие 42 молодых человека. Они в течение месяца употребляли большое количество спиртного. Затем им предложили на протяжении семи суток отслеживать качество своего сна и объемы поглощаемого алкоголя.

Для контроля за суточным ритмом организма участников исследования ученые использовали специальные портативные мониторы сна и активности.

Выяснилось, что в случае недолгого сна и раннего бодрствования легко прогнозируется количество впоследствии выпиваемого алкоголя. Все употребляющие большие объемы спиртных напитков добровольцы ложились спать гораздо позже своих малопьющих знакомых и поздно просыпались.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые назвали самый вредный для здоровья спиртной напиток