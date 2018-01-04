Американский ученый рассказал о пользе и вреде дневного сна

Американский сомнолог, профессор Калифорнийского университета в Беркли Мэттью Уолкер заявил, что дневной сон может быть полезным и для мозга, и для организма в целом, но может стать "палкой о двух концах", поскольку в это время человек "накапливает сонливость".

Если вздремнуть на более чем 40-50 минут, сонливость сбивается и повышается вероятность того, что человеку будет труднее выспаться ночью и заснуть в принципе, рассказал он Business Insider.

Ученый подчеркнул, что дневной сон не поможет справиться с недосыпом. "Сон не похож на банк: нельзя накопить задолженность и затем ее погасить. Так что во сне действует принцип "все или ничего". Не получится сократить сон в течение недели, а затем попытаться залпом выспаться на выходных", — сказал собеседник.

По его словам, если лишить человека восьми часов сна на одну ночь, а затем в последующие три ночи дать ему вдоволь выспаться, он будет спать дольше, но уже не сможет компенсировать время, которое он недоспал.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Японии, США и Канады идентифицировала редкую генетическую мутацию, наличие которой способствует долголетию и препятствует развитию возрастных болезней.