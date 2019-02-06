Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы похудеть

Как сон помогает похудеть / Фото: doc-tv.ru

Чем меньше спит человек, тем более калорийную пищу ест. Так что похудеть при недосыпании практически невозможно.

Во сколько нужно ложиться спать, чтобы похудеть

Ученые, изучив влияние сна на вес, пришли к выводу: те, кто спит меньше 6 часов, на следующий день едят неполезную пищу, много сладкого, фаст-фуд и кофе. Таким образом человеческий организм пытается компенсировать себе недостаток энергетических запасов.

После неполноценного сна человек с утра покупает в магазине больше продуктов, чем после здорового. Причем эта пища на 10% более калорийная, чем обычно.

Во сне вырабатывается гормон соматотропин, который отвечает за восстановление организма. И дефицит гормона сна способствует накоплению жира в организме.

Кроме того, во сне вырабатывается также серотонин или "гормон счастья". Напомним, по мнению специалистов, причиной зависимости от сахара может быть дефект системы мозга, отвечающей за выработку серотонина, из-за него человек склонен ощущать повышенную тревожность и невроз, а употребление сладкого становится способом снятия тревоги.

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