Ученые выяснили, как освободиться от тяги к сладкому

Ученые Медицинской школы Бостонского университета (США) под руководством доктора Pичapда Дэвида Уейнфopда пришли к выводу, что употребление острой пищи эффективно помогает решить проблему чрезмерной тяги к сладкому.

Такой же вывод подтвердили исследователи из Национального института здравоохранения Штатов, пишет MedikForum.

По мнению специалистов, причиной зависимости от сахара может быть дефект системы мозга, отвечающей за выработку серотонина ("гормоном счастья" — Ред.), из-за него человек склонен ощущать повышенную тревожность и невроз, а употребление сладкого становится способом снятия тревоги.

"Если вы ищете замену сладостям, обратите внимание на перец — благодаря содержанию в своем составе вещества капсаицина он легко справляется с проблемой. Острая, насыщенная капсаицином пища, также способна быть аналогичным механизмом, избавляющим от тревожности", — отметили эксперты.

Ранее стало известно, что в США объединенная группа медиков и ученых после длительных исследований выяснила, что злоупотребление сахаром приводит к раннему появлению морщин на коже.