Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно

Макароны худеющим есть можно - но есть нюанс.

Хлеб убивает молодость, а бананы убийственны не только для талии, но и для почек. Эти истины кажутся прописными и непреложными, однако на самом деле все не так мрачно.

Если вы сидите на диете, то это, оказывается, не повод отказываться от хлебушка и картошечки, пишет Cosmo. Правда, есть нюансы…

Хлеб

Хлеб отлично насыщает организм и помимо углеводов содержит еще и полезную клетчатку, а также витамины В. Только вот есть нужно хлеб из ржаной муки или с добавлением отрубей.

Читайте такжеВареники и сало: топ-5 блюд украинской кухни для похуденияКартофель

Картошка содержит аскорбиновую кислоту (витамин С), которая жизненно важна для человека. Также, как и в хлебе, есть в этом овоще витамины группы В. Так что есть картофель можно и нужно – вот только правильно приготовленный: его лучше сварить. Жареная картошечка и пюрешечка приносят больше вредя, чем пользы.

Макароны

Макароны из твердых сортов пшеницы с добавлением цельнозерновой муки особого вреда фигуре не приносят. Большую опасность в этом плане представляют соусы, которые к ним добавляют: лучше выбирать оливковое масло или томатный соус.

Банан (виноград)

У этих фруктов есть недостаток – высокий гликемический индекс. Но как альтернатива рафинированным сладостям – они практически незаменимы.

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