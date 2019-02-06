Диетолог сказала, сколько кофе можно пить в день

В день взрослым здоровым людям можно выпивать четыре чашки кофе, подчеркнула диетолог / Фото: Instagram/russia_coffee

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что в день здоровый взрослый человек может употреблять 400 миллиграмм кофеина — четыре чашки кофе объемом 250 миллилитров.

Детям и подросткам стоит избегать кофеина, написала эксперт в Instagram.

Комиссарова подчеркнула, что кофе обезвоживает организм, поэтому, после выпитой чашки кофе, нужно выпить два стакана воды.

"А что же беременные и кормящие? 200 мг кофеина в сутки — безопасно. Но помните, что и кофе, и чай, и шоколад содержат кофеин. 1-2 кружкой кофе в день лучше ограничиться", — посоветовала она.

Ранее в Южной Корее ученые из Сеульского национального университета провели исследование и выяснили, что привычка ежедневно пить кофе негативно влияет на структуру головного мозга.