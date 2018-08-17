Ученые узнали, как кофе вредит мозгу

Под воздействием кофе уменьшается объем шишковидной железы мозга, выяснили ученые / Фото: Instagram/russia_coffee

В Южной Корее ученые из Сеульского национального университета провели исследование и выяснили, что привычка ежедневно пить кофе негативно влияет на структуру головного мозга.

Под воздействием напитка уменьшается объем шишковидной железы — зоны мозга, ответственной за выработку мелатонина (гормон, регулирующий циклы сна и бодрствования), пишет "МедикФорум" со ссылкой на исследователей.

По его данным, ученые провели МРТ-исследование (магнитно-резонансную томографию) головного мозга 162 человек.

"… объем шишковидной железы у заядлых кофеманов был примерно на 20% меньше, чем у тех, кто не имел пристрастия к кофе. Уменьшение данного органа означает, что человек рано или поздно столкнется с бессонницей, причем, скорее всего, прогрессирующей", — выяснили исследователи.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала, что людям, у которых после кофе ощутимо ускоряется сердцебиение, потеют ладони, возникает боль в желудке или печени, ухудшается сон и возникает чувство тревоги, стоит отказаться от напитка, или пить не более 1-2 чашек в день.