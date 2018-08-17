Ученые узнали, как кофе вредит мозгу

17 августа 2018, 16:00

Кофеманы могут столкнуться с бессонницей, выяснили исследователи.

Ученые выяснили, что под воздействием кофе уменьшается объем шишковидной железы мозга
Под воздействием кофе уменьшается объем шишковидной железы мозга, выяснили ученые / Фото: Instagram/russia_coffee

В Южной Корее ученые из Сеульского национального университета провели исследование и выяснили, что привычка ежедневно пить кофе негативно влияет на структуру головного мозга.

Под воздействием напитка уменьшается объем шишковидной железы — зоны мозга, ответственной за выработку мелатонина (гормон, регулирующий циклы сна и бодрствования), пишет "МедикФорум" со ссылкой на исследователей.

По его данным, ученые провели МРТ-исследование (магнитно-резонансную томографию) головного мозга 162 человек.

"… объем шишковидной железы у заядлых кофеманов был примерно на 20% меньше, чем у тех, кто не имел пристрастия к кофе. Уменьшение данного органа означает, что человек рано или поздно столкнется с бессонницей, причем, скорее всего, прогрессирующей", — выяснили исследователи.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала, что людям, у которых после кофе ощутимо ускоряется сердцебиение, потеют ладони, возникает боль в желудке или печени, ухудшается сон и возникает чувство тревоги, стоит отказаться от напитка, или пить не более 1-2 чашек в день.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ученые мозг кофе
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:09
Сергей Шнуров написал песню с похотливым подтекстом для фильма "Гоголь. Страшная месть"
16:52
Турчинов похвастался успешным пуском украинской крылатой ракеты
16:51
Илон Маск рассказал о своих проблемах со здоровьем
16:45
"В Россию ездить нечего": министр Омелян призвал украинцев стремиться на заработки в Европу
16:30
Супрун посоветовала, как бороться со стрессом
16:27
В Варшаве демонтируют памятник Благодарности Советской армии
16:15
В Харькове охранник супермаркета устроил разборки с дракой из-за кражи дезодоранта: опубликовано видео Видео
16:00
Ученые узнали, как кофе вредит мозгу
15:42
Луценко перевел сына главы СБУ на высокую прокурорскую должность
15:42
День Независимости с "Океаном Эльзы": группа даст единственный концерт в 2018 году Видео
15:31
"Приказ запретить пассажирское сообщение": СМИ раскрыли содержание "исторического документа" Омеляна Видео
15:17
В небе над Киевом заметили боевые самолеты: видео Видео
14:59
"Жалко американцев": в Сети набирает популярность новый ролик с пенсионерками из "Отрядов Путина" Видео
14:40
Пары плей-офф Лиги Европы. Стало известно, с кем сыграет луганская "Заря"
14:30
"Истерия и русофобия": в РФ нервно отреагировали на слова Омеляна о "медведях на улицах Москвы" Видео
14:30
"Шо за пинап-богиня?": Надя Дорофеева восхитила поклонников ретро-образом
14:01
Чат с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком
13:58
В Украине издали книгу с изображением Крыма в составе России, опубликовано фото
13:40
Вашингтон заподозрил Китай в подготовке военного удара по США
13:34
Астролог спрогнозировал судьбоносные процессы в Украине
13:26
Трамп задумал избавиться от расследователей "русского следа" в выборах 2016 года - WP
13:17
Девушка дня Instagram: сексапильная жена миллиардера Ксения Царицына Фото
13:09
"Предлагали очень многое". Сестра Сенцова рассказала о "торгах" с Путиным относительно режиссера
13:07
Из-за Трампа Меркель совершает "брак по расчету" с Путиным – Bloomberg
13:05
Россияне, снимите лапти, двадцать первый век на дворе! мнение
12:42
"Трусишки классные": Даша Астафьева в нижнем белье взволновала фанатов
12:40
Шустер назвал главную проблему Украины Видео
12:28
Новый скандал с Польшей: Киев призвал прекратить преследование главы Украинского общества
12:15
В Киеве сразу задержали почти полсотни вооруженных людей
11:59
"Это 100 процентов хит": Настя Каменских представила новый зажигательный трек Видео
11:55
Выходные на День независимости: украинцев ждет затяжное празднование Видео
11:50
Экс-советник Госдепа объяснил, как санкциями против РФ Украина навредила сама себе
11:47
Украинское образование в нынешнем виде – это абсурд мнение
11:40
Омелян объяснил необходимость отмены ж/д-сообщения с РФ Видео
11:15
Астролог назвал самый опасный месяц для Путина
11:13
Годовщина свадьбы Ани Лорак и Мурата: супруги проигнорировали праздник
11:06
"Жду комментариев х*секи": гендиректор "Зари" жестко прошелся по тренеру "Шахтера" Видео
10:45
В Укргидрометцентре спрогнозировали в Киеве дождливые выходные
10:20
Синоптик объяснила, почему в Киеве появляется смог Видео
10:19
"Гимн сливают в унитаз": праздничное открытие туалета в херсонском театре затроллили в Сети
10:00
В Харькове возле торгового центра бушевал смерч, опубликовано видео Видео
09:50
В Питере звезда "Убойной силы" попал в реанимацию в тяжелом состоянии
09:39
Астролог спрогнозировал неудачи Порошенко Видео
09:25
Экипаж "Механика Погодина" не пустил на судно сотрудников СБУ и Госпогранслужбы
09:19
Гривна полетела вниз
09:06
Драка Мосийчука и Шахова на телеканале: опубликовано видео второго побоища Видео
09:00
"Просто идеальная, зараза". Оля Полякова в мини-купальнике покрасовалась в секси-позе
09:00
Сегодня Кузьме "Скрябину" было бы 50: где пройдут концерты памяти к юбилею певца Видео
08:52
"Опору сделали как в анекдоте": эксперт назвал самый опасный мост в Киеве Видео
08:40
Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит непогода Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять